Dante: '100 canti per Siena' con 300 cantori in tutta la città

(ANSA) - SIENA, 15 SET - Tutta la città di Siena si trasforma in teatro, il 3 ottobre, con i 100 canti per Siena, una lettura diffusa e corale che darà forma a luoghi e personaggi di tutta la divina Commedia. In programma 99 soste performative in altrettanti punti della città, per una straordinaria occasione di 'teatro diffuso'. Sono più di 300 i cantori protagonisti, fra cui cittadini comuni di tutte le età coinvolti nella rappresentazione, la cui elaborazione ha richiesto mesi di prove con il regista Franco Palmieri. Il progetto, spiega una nota, ha preso forma attraverso un lungo percorso di educazione e avvicinamento alle terzine e all'immaginario dantesco per costruire un mosaico a più voci.

Da giugno 2021 Franco Palmieri - regista educatore e drammaturgo - ha accompagnato ciascun cantore attraverso incontri online di formazione alla lettura, comprensione e interpretazione del testo in vista della performance.

Questa grande maratona di lettura popolare coinvolgerà tutta la città, le sue piazze, i palazzi storici, le chiese, i giardini, gli angoli nascosti. Il popolo dei cantori declamerà simultaneamente l'intera Commedia, con il coinvolgimento di cittadini, personalità, alunni delle scuole, detenuti nel carcere, gruppi di amici e famiglie intere, che accompagneranno il pubblico di terzina in terzina, dall'Inferno, per il Purgatorio, fino all'approdo in Paradiso: tutti insieme, a 'riveder le stelle'' per le lettura finale in piazza del Campo a chiusura dell'evento.

Come cantori d'eccezione sono stati inoltre invitati, tra gli altri, il sindaco di Siena Luigi De Mossi, il rettore dell'università Francesco Frati, il presidente della Regione Eugenio Giani, il Presidente della Comunità ebraica di Firenze Enrico Fink, il presidente della Società Dante Alighieri di Siena Luca Bonomi. (ANSA).