Coppia di Chicago restaura Tondo Signorelli con ricavi libro

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 12 AGO - Una coppia di americani, Victoria e Larry Smith, conosce Cortona (Arezzo) in vacanza poi decide di venirci a vivere e di ristrutturare un antico casale e ora, con il ricavato delle vendite di un libro scritto proprio sulla loro esperienza in questo angolo di Toscana, sarà restaurato il 'Tondo Signorelli', opera datata 1510-1515, realizzata dall'artista rinascimentale Luca Signorelli e conservata nel museo della cittadina. Il libro, ambientato tutto a Cortona, è intitolato 'The Little Lark Still Sings (La lodolina canta ancora) e sta riscuotendo un discreto successo negli Stati Uniti e in Inghilterra. Victoria Smith racconta come l'acquisto di un casale chiamato la Lodolina (da cui il titolo) abbia trasformato lei stessa, il marito ed il loro matrimonio.

Per la coppia, proveniente da Chicago, grazie all'impegno nella ristrutturazione del casale, si è creato un 'effetto simbiosi' con la dimensione italiana. "Sono più di 50 i personaggi del luogo le cui storie si intrecciano in questo libro, storie di persone tutte incontrate e conosciute durante questo percorso di trasformazione - spiega Victoria Smith - Prima frequentavamo Cortona in vacanza e ci siamo innamorati di questo luogo e della calorosa accoglienza dei suoi abitanti. Quando ci siamo trasferiti da Chicago e siamo venuti a vivere a tempo pieno qui abbiamo scoperto una dimensione nuova. Per noi è stata una sfida per comprendere l'Italia, ma anche noi stessi". Con il ricavato delle vendite sarà effettuato il restauro dell'opera. "E' un'iniziativa apprezzabile - commenta il presidente del Maec, Nicola Caldarone - e la speranza è che possa contribuire al consolidamento dei rapporti fra Cortona e gli Stati Uniti e che possa portare a vantaggi reciproci nell'ambito della promozione culturale". "Va sottolineata l'intenzione davvero meritoria - sottolinea l'assessore alla cultura di Cortona, Francesco Attesti - di raccogliere fondi e di impiegarli per un'iniziativa che va a beneficio del patrimonio storico artistico e quindi in favore della comunità". (ANSA).