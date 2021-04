Uffizi: Schmidt, nonostante la pandemia siamo settimi al mondo

"Il colpo della pandemia è stato fortissimo, ma le Gallerie degli Uffizi resistono: nel 2020 abbiamo avuto complessivamente 1.206.175 visitatori, il 27,5% dell'anno precedente, nonostante il Covid e tutto quello che ha comportato in termini di chiusure e restrizioni. Questo ci posiziona al settimo posto tra i musei d'arte di tutto il mondo, nel 2019 eravamo al nono posto in classifica". Lo ha detto il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, intervistato dall'Associazione Stampa Estera in Italia. "Abbiamo perso il 72% dei visitatori - ha aggiunto -, percentuale identica al Louvre di Parigi e al Reina Sofia di Madrid". "Complessivamente - ha proseguito Schmidt - abbiamo realizzato introiti per 8,8 milioni di euro, che rispecchiano esattamente la percentuale di decrescita dei visitatori. Nel 2019 gli incassi erano stati di 34 milioni". Per quanto riguarda la ripartenza dei musei, Schmidt spiega che "per i musei non aspettiamo la ripartenza vera prima dell'anno prossimo. Dal 2022 ci aspettiamo il ritorno alla grande richiesta che c'era prima della pandemia.

Operativamente, come Uffizi per inizio maggio saremo pronti a riaprire: abbiamo 15 nuove sale dedicate alla pittura del Cinquecento fiorentino e romano che verranno inaugurate lo stesso giorno in cui il museo tornerà ad accogliere il pubblico