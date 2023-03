Mandorlo in fiore, festa di primavera alla Valle dei Templi

AGRIGENTO - Danza, musica, spettacoli, concerti, mostre, cortei, animazione, degustazioni: dal 5 al 12 marzo la Valle dei Templi di Agrigento torna a ospitare la festa di primavera "Mandorlo in Fiore". Sono attese per la grande kermesse folcloristica, giunta alla 75esima edizione, 28 nazioni di tutto il mondo con l'unica intenzione di diffondere messaggi di speranza, armonia e pace dalla città da cui svetta maestoso da secoli il tempio della Concordia. Quella di quest'anno è un'edizione che si preannuncia densa di novità pur mantenendo il rispetto nei confronti della tradizione, come l'accensione del tripode dell'amicizia davanti al tempio della Concordia, la fiaccolata e la parata dei partecipanti per le vie e nelle piazze della città siciliana.

La kermesse è organizzata dal comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, il Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e il sostegno del ministero del Turismo e della Regione Sicilia. Tre sono i grandi eventi che si riuniscono nella festa del "Mandorlo in fiore": il "Festival internazionale del folkore", il "Festival dei bambini del mondo" e la "Mandorla a tavola" con show-cooking e degustazioni. I Paesi che vi partecipano sono, oltre all'Italia: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Bulgaria, Cile, Croazia, Egitto, Georgia, Grecia, India, Kenya, Kirghizistan, Korea, Lituania, Malesia, Macedonia, Messico, Panama, Perú, Polonia, Romania, Serbia, Spagna, Sri Lanka, Thailandia, Turchia e Uzbekistan.

La festa inizia domenica, 5 marzo, alle 9 da piazza Vittorio Emanuele con un corteo che arriva fino a viale della Vittoria, mentre alle 12 a piazza Cavour si esibiscono i gruppi folcloristici. Alle 20 il Teatro Pirandello ospita lo spettacolo del festival "I bambini del mondo".

La festa di primavera si conclude il 12 marzo a piazza Vittorio Emanuele con la grande sfilata dei gruppi folcloristici e dei bambini, delle bande musicali, dei carretti siciliani, dei cortei storici e dei gruppi regionali. Dalle 15 alla Valle dei Templi si svolge lo spettacolo conclusivo mentre alle 20.30 al Teatro Pirandello si assiste alla serata di gala con il gruppo vincitore del Tempio d'oro. Infine, lunedì 13 marzo è prevista un'appendice del Festival internazionale del folclore a Naro, dove nacque in origine la festa: alle 10 si svolgerà una parata di tutti i gruppi folk.

Per maggiori informazioni sul programma e sulla città: prolocoagrigento.it (ANSA).