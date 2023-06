Gioielli dell'Italia antica in mostra al museo Sanna di Sassari

All'inizio furono conchiglie, corna e denti di animali, pietre. Poi giadeiti, scarabei, faience. Per arrivare all'oro e altri metalli preziosi forgiati e arricchiti nelle forme più originali e sgargianti. È la storia degli ornamenti usati dalle donne e dagli uomini a partire dall'epoca preistorica, fino all'alto medioevo. Un percorso fatto di scoperte, oggetti, evoluzione di tecniche e gusto che da mercoledì 28 giugno e fino a dicembre sarà possibile ammirare nella mostra "La forma dell'oro. Storie di gioielli dall'Italia antica", ospitata al museo nazionale archeologico ed etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari.

L'esposizione, curata da Massimo Osanna e Luana Toniolo, permetterà ai visitatori di apprezzare circa quattrocento oggetti ornamentali realizzati nell'Italia peninsulare e in Sardegna in un lungo arco di tempo, che va dalla preistoria all'alto medioevo, seguendo un percorso espositivo tematico che si sviluppa in cinque sezioni.

La prima è dedicata all'epoca preistorica: "Agli albori dell'idea di gioiello: dalla materia all'idea"; quindi il visitatore viene accompagnato alla scoperta della "Fenomenologia preziosa", per passare poi alla sezione "Bello da vedere. Il gioiello come esibizione", proseguire per "La magia del gioiello, la magia e il gioiello", e terminare la visita con "Ornarsi per gli dei e per l'aldilà". Un percorso completo nella storia dei gioielli, visti in ogni loro sfaccettatura: religiosa, economica, sociale, ornamentale.

Il progetto è frutto della collaborazione scientifica tra la direzione regionale Musei Sardegna e le direzioni regionali della Campania, Calabria, Molise, Marche, Puglia, Basilicata e il Parco archeologico di Pompei. La mostra sarà visitabile a Sassari fino a dicembre 2023, poi si sposterà nei musei delle altre direzoni regionali. (ANSA).