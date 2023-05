Musica in Quota tra le vette dell'alto Piemonte

NOVARA - Torna tra le Alpi piemontesi il festival 'Musica in Quota', in programma dal 28 maggio al 24 settembre. La stagione estiva dei concerti gratuiti all'aperto, giunta alla sua 17esima edizione, non cambia formula: i concerti toccano tutti i generi musicali e sono in scenari di grande fascino, con le montagne a fare da cornice. Quest'anno le cime sono quelle del Verbano-Cusio-Ossola, punta estrema sabauda al confine con la Svizzera, che ospiteranno gli undici concerti live in quota. Il primo concerto, domenica 28 maggio, si svolge presso l'incantevole lago delle Fate, in Valle Anzasca, ai piedi del Monte Rosa: suonerà il gruppo Talamh - voce e arpa, chitarra e violino - assieme all'evento "In Joëlette con le Fate", organizzato dalla scuola di escursionismo Est Monte Rosa di Macugnaga. Domenica 18 giugno, a Pian d'Arla nel Parco Nazionale della Val Grande, si terrà l'unico concerto al tramonto realizzato in collaborazione con l'associazione cori piemontesi ed eseguito quest'anno da ArSunàCanta. Domenica 9 luglio il festival si trasferirà nel piccolo alpeggio di Bertogna, affacciato sul lago d'Orta, per il concerto dei Village H, che tornano a suonare su un palco open air in quota. Domenica 16 luglio si ascolteranno le musiche dal mondo dei Twinpeas che suoneranno tra le cime più alte, nell'anfiteatro naturale dell'Alpe Deccia in Valle Antigorio. Domenica 23 luglio i musicisti della Banfi Bazzari Casucci Band si esibiranno invece all'Alpe Solcio, in Valle Divedro, palcoscenico più volte utilizzato dalla manifestazione. Sabato 5 agosto la piccola orchestra Musiche selvagge porterà il pubblico a raggiungere una delle sedi più ad alta quota: il Passo San Giacomo, in alta Val Formazza. Protagonista dello speciale concerto di lunedì 14 agosto sarà, con lo stile inconfondibile dei suoi musicisti, la Banda Osiris che suonerà all'Alpe Blitz, in Valle Vigezzo.

Domenica 20 agosto il percorso del Festival si spinge nuovamente nel Cusio: affacciati dallo spettacolare belvedere di Quarna Sopra, gli spettatori potranno assistere al secondo raduno internazionale di Alphorns, gli amati corni delle Alpi, con special guest Lisa Stoll. Gli ultimi due appuntamenti di 'Musica in Quota' sono a cavallo tra estate e autunno: domenica 17 settembre a Cheggio, in Valle Antrona, si assiste al progetto musicale On the bare rocks and the glaciers, realizzato con Novara Jazz, e domenica 24 settembre il Sonia Schiavone Quartet a San Salvatore di Premeno, affacciato sul lago Maggiore.

Ciò che rende speciale la rassegna in quota è l'unione tra musica e natura, tra proposte artistiche sempre innovative e coinvolgenti e la componente escursionistica lungo itinerari adatti a tutti. I percorsi dovranno essere affrontati in autonomia ma alla partenza e all'arrivo le guide alpine saranno presenti per assistere e informare gli escursionisti e per illustrare le sedi del festival.

Per maggiori informazioni: musicainquota.it