Giovanni Boldini torna in mostra da Parigi ad Asti

(ANSA) - FERRARA, 15 NOV - Da Parigi ad Asti, il ferrarese Giovanni Boldini torna in mostra. E in mostra tornano opere di proprietà delle collezioni del Museo Giovanni Boldini del Comune di Ferrara. È in programma a palazzo Mazzetti di Asti, dal 26 novembre al 10 aprile, una nuova rassegna dedicata all' interprete del fascino della Belle Époque organizzata in stretta collaborazione dalla Società Arthemisia e da Art Projects. Negli spazi espositivi piemontesi saranno a disposizione del pubblico quattro quadri iconici del pittore ferrarese, tutti di proprietà comunale e di provenienza dalla città estense: la giunta ne ha deliberato oggi l'autorizzazione al prestito, su proposta dell'assessore Marco Gulinelli.

Si tratta di "Fuoco d'artificio" e del "Ritratto del piccolo Subercaseaux", già molto apprezzati al Petit Palais di Parigi, dove la scorsa primavera sono stati collocati in una sala quasi interamente ferrarese. Ad Asti troveranno collocazione anche "La signora in rosa (Ritratto di Olivia Concha de Fontecilla)", tra i più celebri dipinti dell'autore, e "La passeggiata al Bois de Boulogne", che nella capitale francese erano tra le opere esposte nella grande sala di abiti della Bella Epoque. "In Boldini - sono parole di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura e presidente della Fondazione Ferrara Arte - risplende ogni essenza, dalla grazia delle donne rappresentata con un lampo di colore come in 'Fuoco d'artificio', alla pubertà di un bambino come emerge dal 'Ritratto del piccolo Subercaseaux'".

(ANSA).