Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi arriva Salvador Dalì

TORINO - Dopo Frida Kahlo e Andy Warhol, arriva alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la mostra Salvador Dalì The Exhibition, prodotta da Next Exhibition in collaborazione con The Dalí Universe, società che gestisce una delle più grandi collezioni private di opere al mondo dell'artista.

Dal 12 novembre al 19 febbraio nelle antiche cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi saranno esposte, oltre alla scultura monumentale dell'artista spagnolo, maestro del Surrealismo, anche sculture museali in bronzo, i libri illustrati, gli oggetti in pasta di vetro. Si tratta di opere che hanno girato il mondo -, prestate a più di cento importanti musei internazionali ed esposte in prestigiose location - e sono state apprezzate da oltre dodici milioni di persone.

La mostra presenta anche un quasi inedito Dalí illustratore con le grafiche a colori Dopo dieci anni di Surrealismo (1974), Il bestiario di De la Fontaine (1974) e Immaginazioni e Oggetti del Futuro (1975). L'artista fu infatti anche illustratore oltre che pittore, scultore, regista, scrittore e designer.