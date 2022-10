Alla Reggia di Venaria i paesaggi di John Constable

Con questa mostra la Reggia di Venaria prosegue l'indagine avviata nel 2021 sul tema del paesaggio. Il percorso espositivo è costituito da oltre cinquanta opere, che vanno dagli schizzi e dai dipinti di piccole dimensioni realizzati en plein air, in modo precocemente impressionista, per arrivare ai più importanti e vasti paesaggi romantici, quali la celebre veduta di Stratford Mill, raffiguranti luoghi nelle immediate vicinanze del villaggio natio dell'artista, Dedham Vale, nella contea del Suffolk. A differenza di Turner, grande viaggiatore, Constable non si allontana mai dall'amata Inghilterra e raffigura la natura in chiave "pittoresca", accogliente, rassicurante, nella quale ci si può rilassare sereni. Le sue immagini presentano la campagna ridente e rigogliosa del Suffolk, dove è nato e cresciuto, e anche le splendide cittadine di Salisbury, Hampstead e Brighton che frequenta in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici. Luoghi emblematici per la storia dei suoi "affetti", come scrisse il suo principale biografo C. R. Leslie.

Nella mostra troviamo anche opere di artisti coevi di Constable, in alcuni "casi concorrenti", come Turner, John Linnell, Benjamin West e altri, il cui lavoro s'intreccia e confronta con quello di Constable. l progetto di allestimento, a cura di Studio Fludd, interpreta il tema della contemplazione del paesaggio in chiave minimalista. La Tate possiede la più importante collezione del mondo di opere di Constable. La mostra abbraccia l'intero arco cronologico della sua produzione e comprende paesaggi, disegni, acquerelli, incisioni e ritratti. Dopo questa tappa alla Reggia di Venaria, le opere torneranno nel Regno Unito alla Tate e per lungo tempo non saranno più visibili fuori dall'Inghilterra.