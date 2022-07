Ivrea museo a cielo aperto, Mitoraj tra mito e letteratura

IVREA - Ivrea ospita dal 21 luglio al 27 novembre - in occasione dell'anno di Capitale italiana del libro - la mostra Mitoraj. Mito e letteratura che propone due affascinanti opere dell'artista franco-polacco fortemente legato all'Italia, scomparso nel 2014. La sua eredità è raccolta oggi dall'Atelier Mitoraj, fondato dall'artista, che preserva il patrimonio di imponenti opere.

Ivrea ospiterà in piazza Ottinetti - l'inaugurazione sarà giovedì 20 luglio - Ikaria grande, opera del 2001, ed Hermanos, del 2010, entrambe in bronzo. Ikaria grande, imponente opera alta oltre 6 metri, si riferisce a uno dei miti che più hanno appassionato l'artista, quello del volo, mentre Hermanos affonda le radici nel tema dei gemelli. "Ospitare a Ivrea due opere di Mitoraj, più conosciuto per aver esposto in spazi immensi come la Valle dei Templi ad Agrigento o piazza dei Miracoli a Pisa, è una sfida importante per la nostra città. Sono sicuro che queste opere possano essere motivo per portare visitatori a Ivrea in un periodo in cui si susseguono eventi di tutti i tipi" commenta il sindaco Stefano Sertoli. "Ho voluto fortemente questa mostra in occasione di Ivrea Capitale del Libro, scegliendo piazza Ottinetti quale scenario - spiega Costanza Casali, assessora alla Cultura - poiché è il cuore della conoscenza di Ivrea, in quanto sede della Biblioteca e del Museo Civico ed è il luogo in cui sorgerà la nuova biblioteca intesa in chiave moderna. Gli eporediesi e tutti coloro che faranno visita alla città potranno godere di uno splendido museo a cielo aperto".

"La scelta di Ivrea è motivata dal forte legame del maestro Mitoraj con il mito e il mondo classico, alla base della letteratura. Riflettere su questo aspetto in quest'anno in cui Ivrea è Capitale italiana del libro è importante, così come lo è porre in dialogo le arte e letteratura, due "mondi" della cultura strettamente legati tra loro" sottolinea Luca Pizzi dell'Atelier Mitoraj.