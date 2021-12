Al Mauto la Jaguar di Diabolik e la Citroen Ds di Ginko

TORINO - Due gioielli Jaguar in mostra e Diabolik che trama dietro le quinte. Il Museo Nazionale dell'Automobile festeggia così i sessant'anni della Jaguar E-type e, insieme, quello di uno dei fumetti più popolari, che della E-type fece un suo cavallo di battaglia. Da domani 16 dicembre fino al 6 marzo 2022, il tempio italiano dell'auto, in collaborazione con il Jaguar Drivers' Club Italia e la casa editrice Astorina, renderà omaggio alle regine di Coventry, coupé e spider, che nel 1961 andarono al debutto al Salone di Ginevra. A celebrarle, tutto intorno, un allestimento dedicato al signore del brivido e alla geniale relazione che lo legò alla E-type. Nella mostra - curata da Giosuè Boetti Cohen - anche la Citroen Ds, l'auto dell'ispettore Ginko.

"Oggi si celebrano queste due leggende, il fumetto di Diabolik e i 60 anni della Jaguar E-type, diventata la macchina di Diabolik con cui sfugge sempre alla polizia", ha detto il presidente del Mauto, Benedetto Camerana. "Siamo soddisfatti di questa collaborazione con il Museo del Cinema, abbiamo altri progetti in cantiere con Jaguar", ha aggiunto la direttrice Mariella Mengozzi. "È una mostra bellissima, abbiamo condiviso questo progetto di collaborazione con il Museo dell'Auto, ne avremo anche con altri musei. Speriamo che il film piaccia al pubblico e che le persone ritornino nelle sale. C'è un calo del 50% degli spettatori, si deve tornare a vivere l'emozione di un film nei cinema", ha detto il presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo.