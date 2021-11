Artissima si fa in due, storiche sezioni online e all'Oval

TORINO - Quest'anno Artissima si offre a pubblico e collezionisti, online, sulla piattaforma digitale XYZ, e fisicamente all'Oval, secondo una modalità binaria che sembra destinata forse a durare. Lo ha sottolineato la direttrice della fiera, in programma a Torino dal 5 al 7 novembre, Ilaria Bonacossa presentando le tre sezioni 'Present Future' (curata da Ilaria Gianni e Fernanda Brenner), 'Back to the Future' (Lorenzo Giusti e Mouna Mekouar), e 'Disegni' (da Bettina Steinbrügge e Lilou Vidal).

Ogni sezione presenta 10 artisti per un totale di 30 autori presentati da 30 gallerie e riproposti anche con mostre ad hoc all'interno dell'Oval in un dialogo aperto e circolare. Ogni sezione inoltre propone un tema, 'Present Future', dedicata agli under 40, guarda alla spiritualità, all'inespresso storico, al mitologico; 'Back to the Future', giunta alla 11/a edizione e da sempre dedicata all'arte prodotta fino al secolo scorso quest'anno si apre ai primi 20 anni del nuovo secolo "per indagare il mutamento del tempo in corso"; 'Disegni' propone invece opere di artisti "che hanno usato umorismo e sarcasmo per superare le aberrazioni del contemporaneo".

Artissima XYZ, sostenuta da Compagnia di San Paolo, "offre una visita in uno spazio digitale cross-mediale - spiega Bonacossa - capace di offrire un'esperienza nuova e di approfondimento". Quest'anno ad Artissima partecipano 154 gallerie di 37 paesi. "Un risultato oggi non scontato - conclude Bonacossa - in una città piena di mostre, gallerie aperte ed eventi che fanno di questa settimana delle arti un unicum assoluto".