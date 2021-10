Al Mao Fernando Sinaga dialoga con il Libro delle Sorti

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Con la mostra 'Il Libro delle Sorti e dei Mutamenti', di Fernando Sinaga, artista spagnolo presentato dalla galleria Aural di Alicante e Madrid ad Artissima di quest'anno, il Mao di Torino mette in dialogo, in modo inedito, l'arte orientale con l'arte contemporanea.

L'installazione site specific di Sinaga dialoga qui con due importanti volumi, una copia del classico cinese Il Libro dei Mutamenti (I Ching / Yijing) di metà Ottocento, proveniente della Biblioteca dell'Università La Sapienza di Roma, e un facsimile riprodotto del Libro delle Sorti di Lorenzo Spirito (1462) proveniente dalla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.

L'opera di Sinaga affronta un tema presente in tutte le culture di ogni tempo, il tentativo di immaginare il futuro.

Nella mostra Il Libro delle Sorti e dei Mutamenti, in cui riaffiorano tutti i turbamenti già presenti in mostre precedenti come On Prediction (2003) e in opere come Oscillum (2009-2010), l'artista riflessione attraverso un flusso di domande senza risposte.

Un lavoro che riporta a un passato incomprensibile, agli antichi divieti inquisitoriali del XVI secolo, quando i testi di divinazione e i giochi d'azzardo erano proibiti, in quanto solo Dio era in grado di conoscere il futuro. "L'installazione - spiegano una nota - ci costringe a una riflessione sull'oggi e sul fatto che, nonostante statistiche, e calcoli di probabilità, non siamo in grado di dire quale sarà il nostro avvenire". La mostra è realizzata con l'appoggio di Acción Cultural Española grazie al Programma di Internazionalizzazione della Cultura Spagnola (Pice).