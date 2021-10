Nuova vita castello di Frinco, recupero al via in primavera

Partiranno in primavera, per durare alcuni mesi, i lavori di recupero del castello di Frinco. L' imponente struttura medievale che sovrasta l'omonimo paese in provincia di Asti ha riaperto oggi le porte a quaranta studenti di Architettura del Politecnico di Torino per la presentazione dei progetti di recupero, che avverranno con il contributo dell'amministrazione comunale - che detiene la proprietà dell'edificio -, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e del Politecnico di Torino.

Dopo i crolli, parziali, del 2014 e del 2015, che hanno reso necessario anche sfollare alcune famiglia, si lavora insomma al recupero di questo gioiello sulla collina di Asti. (ANSA).