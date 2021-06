Colli e cantine Unesco raccontati da attori 'storymovers'

CANELLI (ASTI)- Attori annodano i fili del racconto, nella cattedrali sotterranee dei grandi spumanti di Canelli, tra le colline e le cantine del Monferrato, nelle vie storiche di Canelli e Nizza. Sono loro, perlopiù tra i 25 e i 40 anni, originari di quelle zone, i 'Landscape storymovers' di un progetto per turisti e viaggiatori nato dall'incontro di artisti, architetti e designer della comunicazione e premiato nel bando 'Viva' della Compagnia di San Paolo. Gli itinerari sono 8, a piedi, in bici e a cavallo. Il primo è un viaggio nelle affascinanti 'cattedrali sotterranee' aperte per la prima volta nello stesso tour in contemporanea dalle cantine Coppo, Contratto e Bosca.

Un'ora e mezza a scoprire, con racconti e descrizioni in italiano o in inglese, dove e come riposano le bottiglie che verranno poi stappate sulle tavole di tutto il mondo, la storia del vino, della sua gente e dei suoi territori, attraverso i secoli, chiudendo con una degustazione di vini e poi a tavola, al costo di 50 euro. Landscape storymovers è "un nuovo modo di narrare il territorio", che fonde storia, cultura ed enogastronomia e "consegna agli attori il testimone della memoria" che, tra archivi persi e dimenticati, rischia di farsi sempre più fragile, spiegano Elena Romano e Fabio Fassio, del Teatro degli Acerbi, ideatori del progetto sostenuto, oltre che dalla Compagna di San Paolo, dall'Atl Langhe Monferrato Roero, dal provider di servizi internet InChiaro e da Smart Valley. E' un progetto che unisce tante epoche, modernissimo anche grazie all'utilizzo di codici Qr, totem multimediali e realtà aumentata. Cuore del progetto le 'landscape experiences': tour narrativi, in italiano e inglese, per gruppi di 10-12 persone accompagnati a piedi, in e-bike, a cavallo e con minibus da uno storymover professionista.

Gli itinerari sono la passeggiata nelle Cattedrali Sotterranee Patrimonio Unesco: il Nizza Experience, un tour tra le colline in ebike o minibus, la Moscato Canelli Experience, arrampicata in ebike o minibus sulle pendici dei 'surì' (ome si chiamano in dialetto i versanti soleggiati) alle porte dell'Alta Langa; la Beppe Fenoglio Experience - sulle tracce di Milton', un tour letterario, l'Horse Trekking Experience, passeggiata naturalistica a cavallo; le Aromatic Wines Experience, scampagnata in mini van che, partendo dalla Cantina di Mombaruzzo arriva a quella di Ricaldone.