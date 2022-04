"Raccontami una storia", la memoria delle Cartiere di Fabriano

FABRIANO - Raccontare l'identità del territorio di Fabriano (Ancona) attraverso le memorie dei cartari, delle cartare e di chi è legato, magari grazie alle storie dei genitori o dei nonni, ai luoghi antichi della carta: è il cuore di un progetto artistico - Residenza d'Artista 2022, promossa dalla Fondazione Fedrigoni Fabriano in collaborazione con Fabriano - che vuole da un lato raccogliere e salvaguardare le preziose testimonianze della comunità di Fabriano, dall'altro proiettare la creatività nel futuro e dare una nuova interpretazione degli spazi dismessi. Dal 19 aprile fino al 15 maggio, tutti i fabrianesi potranno partecipare a "Raccontami una storia", una "call to action", cioè una sorta di concorso in cui ciascuno potrà riferire una testimonianza, un aneddoto anche di famiglia, un'emozione che lo lega agli stabilimenti delle Cartiere. "Aprire le porte dei nostri spazi per accogliere artisti e creativi da tutto il mondo - conferma Chiara Medioli Fedrigoni, presidente Fondazione Fedrigoni Fabriano - è per noi un'importante occasione per far vivere un'esperienza unica nei luoghi originari della tradizione cartaria". Saranno scelti 12 narratori che a giugno diventeranno i protagonisti di altrettante videointerviste e serie fotografiche, realizzate da Brahmino - al secolo Simone Bramante, fotografo e storyteller noto su Instagram - proprio all'interno di alcuni locali normalmente non accessibili e riaperti solo per questa occasione. Gli stessi spazi saranno oggetto del lavoro di ricerca dell'architetto Giuseppe Ricupero, che realizzerà vari schizzi e disegni immaginandone un uso contemporaneo. Entrambi, dal 6 al 17 giugno nella Residenza di Fabriano, daranno vita a un racconto a due voci sul rapporto tra le Cartiere e la loro gente. Le fotografie e i video di Brahmino e le interpretazioni architettoniche di Giuseppe Ricupero confluiranno in una esposizione durante la XXI Settimana della Cultura d'Impresa nel novembre 2022.