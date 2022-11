Capolavoro per Lecco 2022, c'è Beato Angelico

LECCO - Si inaugura il prossimo venerdì 2 dicembre alle ore 17 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure a Lecco "Opere Sante", l'edizione 2022 di "Capolavoro per Lecco", la grande mostra promossa dall'associazione culturale e dalla comunità pastorale Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco, giunta alla sua quarta edizione.

San Nicolò, patrono di Lecco, e Beato Angelico, il grande maestro della pittura del Quattrocento che raffigurò il vescovo di Myra in numerose sue opere e ne illustrò la biografia nelle tre tavole che compongono la predella del Polittico Guidalotti, sono i protagonisti di questa iniziativa.

Tre i capolavori esposti quest'anno, al primo piano di Palazzo delle Paure, ininterrottamente dal 3 dicembre al 4 marzo. Innanzitutto i due scomparti della già citata predella del Polittico Guidalotti - opera realizzata per l'altare della cappella di San Nicola nella basilica di San Domenico a Perugia e oggi conservata nella Galleria Nazionale dell'Umbria - custoditi nella Pinacoteca Vaticana. Questi due preziosi pannelli saranno esposti a Palazzo delle Paure insieme al Messale Gerli 54 della Biblioteca Nazionale Braidense a Milano, manoscritto dalle cui pagine emerge l'opera di raffinato miniatore dell'Angelico.

Curatore della mostra è Gerardo de Simone, tra i più importanti studiosi a livello internazionale della figura e dell'opera di Beato Angelico. (ANSA).