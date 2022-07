Dopo due anni sul lago d'Iseo torna il Sarnico Busker festival

MILANO - Torna, dopo due anni di stop per la pandemia di Covid, il Sarnico Busker Festival, manifestazione internazionale di arte di strada che si svolge nella cittadina in provincia di Bergamo sul lago d'Iseo.

Dal 29 al 31 luglio gli spettatori potranno assistere alle esibizioni gratuite 26 compagnie e cento artisti per un totale di 112 show gratuiti in 11 luoghi a cielo aperto del centro storico e in zone a lago.

"Il Festival è una perla internazionale rimasta nei cuori della nostra cittadina - sottolinea il presidente della pro loco Mauro Demarchi -. Lo show per evidenti ragioni di sicurezza è stato strutturato al 50% delle potenzialità rispetto all'ultima edizione del 2019, ma rimane un concentrato di energia e poesia che, siamo certi, calamiterà migliaia di appassionati".

Quest'anno non parteciperà all'evento il vicino comune di Paratico (Brescia), ma comunque questa è "l'edizione della ripartenza" dell'iniziativa che in oltre 20 anni è diventata una tradizione.

Spettacoli di circo teatro, acrobatica aerea, danza su filo, trampoli pneumatici, rue cyre, danza con il fuoco e street band itineranti compongono il programma.

"Puntiamo già dal 2023 - ha aggiunto l'assessore al Turismo Lorenzo Bellini, che ha curato la kermesse con Chiara Belussi - ad una edizione in linea con il 2019, che aveva visto Sarnico raggiungere una dimensione artistica internazionale".