All'idroscalo di Milano tra sculture e nuovi talenti

MILANO - Arte, cultura, relax e sport: all'Idroscalo, nella periferia orientale di Milano, si possono unire esperienze di benessere e di cultura passeggiando tra le installazioni d'arte contemporanea del suggestivo parco, un'oasi verde di 1,6 milioni di metri quadri con un bacino alimentato da acque sorgive. In uno dei primi giardini pubblici di sculture d'Italia è anche possibile partecipare alle visite guidate tra le opere del Museo dei giovani talenti: fino alla fine di ottobre Civita organizza visite individuali o di gruppi con l'aiuto dell'app "Idroscalo" realizzata da Orpheo, alla scoperta dei lavori artistici, disseminati tra gli spazi acquatici e le zone verdeggianti. Il percorso guidato di un chilometro si snoda lungo la riva est del parco, che ospita circa 30 opere di artisti di fama internazionale - da Baj a Marioli, da Manzù a Minguzzi e a Campus - in un itinerario scultoreo di grande suggestione paesaggistica. Nelle passeggiate guidate si visita il Museo giovani artisti, uno spazio espositivo permanente open air di scultura ambientale contemporanea, dove vengono valorizzate le opere più talentuose e dove un laboratorio permette agli artisti di lavorare ed esporre, sempre nel rispetto del rapporto tra arte e ambiente. Le visite guidate, ogni domenica alle 10.30, consentono di scoprire in circa due ore le nuove influenze e le tendenze dell'arte contemporanea.

Per chi, invece, preferisce passeggiare da solo può scaricarsi l'app "Idroscalo", in italiano e in inglese, compatibile con tutte le versioni iOS e Android. Il 17 e il 24 ottobre, inoltre, è prevista una visita guidata per tutta la famiglia con la passeggiata "Le avventure di Margherita Terranera", in un percorso giocoso dedicato ai bambini. Per le visite guidate il costo del biglietto è di 8 euro, e i bambini sotto i 6 anni non pagano. Il Museo, gratuito e sempre aperto fino alle 21, nasce dalla collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti di Brera, l'associazione Amici dell'Accademia di Brera e l'istituzione Idroscalo.

Per informazioni e prenotazioni: idroscalo.org e tosc.it/eventseries/parco-dellarte-idroscalo-di-milano-2979261/% 20Per%20scaricare (ANSA).