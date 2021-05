Neïl Beloufa, a Milano con le sue favole in marmo

MILANO- Quattro favole in marmo, realizzate a bassorilievo in marmi policromi, da leggere con l'ausilio del racconto che le accompagna e fruibili gratuitamente, 24 ore su 24: è il grande progetto dal titolo "The Moral of the Story" che l'artista franco-algerino Neïl Beloufa ha concepito per lo spazio pubblico dell'anfiteatro di Apple Piazza Liberty a Milano.

Presentato dalla Fondazione Henraux e a cura di Edoardo Bonaspetti, l'intervento resterà sulla piazza dal 21 maggio al 20 settembre e si collega alla personale di Beloufa attualmente in corso presso la Fondazione Pirelli HangarBicocca. In un gioco tra realtà e finzione, in cui è il visitatore stesso a connettere forme, storie e idee, l'installazione "racconta" una favola in cui i protagonisti - un cammello, delle volpi e una colonia di formiche - affrontano una serie di disavventure rintracciabili sulle superfici marmoree delle postazioni, disposte in ordine non cronologico.

Attraverso lo smartphone e grazie ai codici QR che rimandano a una voce narrante e illustrazioni i visitatori possono poi continuare a esplorare i capitoli della storia. Le opere di Beloufa, prodotte dall'azienda Henraux con avanzate tecnologie di lavorazione 3D del marmo e rifinite a mano da abili maestranze, sono visibili sia durante il giorno che nelle ore serali.