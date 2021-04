Tra guerra, peste e carestia nei parchi dell'Insubria Olona

Cinque parchi, tre appuntamenti digitali e sei escursioni guidate nel territorio tra Varese e Como, per riappropriarsi di un po' di "normalità" e riscoprire quei luoghi che raccontano il desiderio e la capacità di superare momenti difficili: chiese votive erette per chiedere la fine di una pestilenza, spazi di ricovero per i malati e luoghi di protezione. È il programma di "Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia - escursioni e storie dietro casa", organizzato da Parco Pineta di Appiano Gentile, insieme con il Bosco del Rugareto, Parco del Medio Olona, Parco della Valle del Lanza e Parco sovracomunale Rile Tenore Olona, con la collaborazione di Archeologistics, che dal 26 aprile e per tutta l'estate propone una serie di iniziative dedicate alla conoscenza del territorio chiamato Ambito territoriale ecosistemico (Ate) Insubria Olona. Un'area ricca di testimonianze storiche su come nel tempo gli abitanti siano riusciti a risollevarsi dalle difficoltà, lasciando a imperitura memoria edifici e tracce spesso quasi sconosciuti. Si parte lunedì 26 aprile con la presentazione dell'intera proposta (alle 18.30 in diretta sulle pagine Facebook dei parchi coinvolti) e si prosegue sabato 8 maggio con la prima escursione guidata: una passeggiata tra Marnate e Gorla Minore con visita al bunker della guerra e al lazzaretto di San Rocco. Ancora online, il 26 maggio sul tema "Epidemie nella storia del Varesotto: le pestilenze e le scelte adottate". Tra le altre mete delle escursioni, la chiesa di S. Antonio abate a Moncucco e Villa Gonzaga; Malnate con la chiesa di S. Matteo, tra antichi dipinti e le curiose storie di S. Lucio in val Cavargna; il tour Castiglione Olona-Cascina Ronchetto; e l'escursione dall'oratorio di S. Michele Arcangelo di Gornate Superiore fino al sito Unesco del Monastero di Torba (Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria. Info: eventi@parcopineta.org ) (ANSA).