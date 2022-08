Le Cinque Terre in 111 luoghi da visitare

Le Cinque Terre attraverso 111 racconti su luoghi, persone, storia, cibo, natura. E' '111 luoghi delle Cinque Terre che devi proprio scoprire' (Emons edizioni, 240 pagine, 16,95 euro), guida di Dante Matelli, giornalista e sceneggiatore, con le fotografie di Alberto Novelli, su una "terra che è un sogno di vigne, monti, mari e sentieri, un'arcadia tutt'oggi inconquistabile".

"Le Cinque Terre sono il modo per dire vacanza veloce, natura a tutt'oggi come Dio la fece, e intervento umano di genio - scrive Matelli -. Cinque minuscole comunità del Levante ligure inchiodate dalla bellezza su una roccia nera in lotta con cielo e mare, e tutto quello che c'è in mezzo". Ma le Cinque Terre, prosegue l'autore, "sono anche lo sbocco di mare di un retroterra altrettanto curioso e ricco: La Spezia liberty, Luni romana, Sarzana napoleonica, il Golfo dei Poeti, Byron, Shelley, D.H. Lawrence e Mario Soldati. E poi, ancora, Porto Venere, affacciata su una serie di località verginali e sdegnose: Schiara, Persico, Navone, Monesteroli, i bozi. Ed è dalla Val di Vara che vennero i primi coloni, una valle bio che eccelle in panorami, cibo, artigianato e impronte medioevali".