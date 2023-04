'Il borgo dei borghi', Ronciglione vince la decima edizione

ROMA - E' Ronciglione, in provincia di Viterbo, uno dei più importanti centri storici e turistici della Tuscia e del Lazio, nelle vicinanze del Lago di Vico, il vincitore della decima edizione del Borgo dei borghi, il programma di Rai3 condotto da Camila Raznovich che guida il pubblico alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese.

Il paese dove è nato Marco Mengoni, trionfatore all'ultimo Festival di Sanremo, ha avuto la meglio tra i venti borghi in gara quest'anno; sul podio Sant'Antioco (Sardegna) e Salemi (Sicilia).

Il centro storico di Ronciglione ha mantenuto quasi inalterato il suo aspetto originario medievale, con abitazioni e monumenti costruiti con i tipici mattoni di tufo. Quasi al centro del borgo si trova il Duomo, edificato nel 1671 in onore di San Pietro e Santa Caterina, che custodisce numerose opere d'arte tra le quali spiccano l'altare sinistro, realizzato con marmi policromi e un trittico quattrocentesco di Gabriele di Francesco che raffigura il San Salvatore benedicente, posto sull'altare destro.

Un po' più defilata è la chiesa di Santa Maria della Provvidenza, che risale all'XI secolo e solo nel 1742 prese l'attuale nome (in precedenza si chiamava Sant'Andrea). Una scelte legata al ritrovamento di un'immagine di una Madonna con Bambino, in seguito a dei lavori di restauro.

Da vedere anche la Chiesa gotica di Sant'Andrea edificata nel XII secolo, di cui restano solo alcune parti tra cui frammenti di colonne e capitelli marmorei, la struttura esterna e il campanile realizzato nel 1436.