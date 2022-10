Torna Ro.Me Museum Exhibition, i musei come ecosistemi

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Un viaggio dentro i tanti luoghi di cultura della Capitale per approfondirne la conoscenza e rilanciarli dopo gli anni bui della pandemia, con l'opportunità di viverli nelle loro diversità in modo più inclusivo e dinamico, come veri 'ecosistemi' culturali; ma anche la possibilità di usufruire di una piattaforma di networking professionale e di un marketplace internazionale per istituzioni, aziende e professionisti del settore, utile a costruire relazioni e sinergie. Torna dal 16 al 18 novembre "Ro.Me Museum Exhibition", fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali, giunta alla sua quinta edizione, ideata e realizzata da Fiera Roma e ISI.Urb.

Interamente organizzata in presenza, la manifestazione quest'anno si svolgerà alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, pronta a ospitare un programma ricco di incontri (oltre 40), tra cui eventi speciali, workshop e panel ai quali interverranno più 100 di speaker nazionali e internazionali.

Tema principale di questa quinta edizione è 'Heritage Ecosystems', ossia la necessità di provvedere a un cambio di paradigma nei musei e nei luoghi culturali, che oggi devono riconoscersi come un ecosistema per adempiere a nuove funzioni.

Ad aprire "Ro.Me" sarà "Musei domani - Strategie digitali, accessibilità ed efficienza energetica nei musei e luoghi della cultura MiC nel contesto del PNRR", convegno in cui saranno presentati dalle Direzioni Regionali Museali del MiC della Lombardia, Veneto, Molise e Basilicata, gli interventi in corso di realizzazione. Tra i focus ci sarà anche la prima annualità di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso l'analisi di alcuni progetti, tra cui Caput Mundi, il programma coordinato da Roma Capitale. Massiccia alla fiera la presenza delle aziende, circa un centinaio, italiane (molte di Roma e Lazio) e straniere, con corner allestiti nella Biblioteca, per mostrare prodotti, tecnologie e soluzioni innovative. (ANSA).