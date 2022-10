Lapis e porfido, alla Borghese un '600 di pietre e colori

Uno sfoggio di lusso e di abilità dietro cui c'era senz'altro un po' di moda, spiegano le curatrici, nata dalla passione dei collezionisti di allora per le pietre dure. E forse il desiderio, dopo l'orrore e la devastazione del sacco di Roma, di rendere più duraturi i capolavori della pittura, di dar loro eternità come alla scultura. Ma c'è anche un gioco di rimandi e di riflessioni sui simboli della materia, fa notare Cavazzini. Per cui in ognuno di questi paesaggi o di questi ritratti la pietra scelta come supporto è il simbolo o la metafora di qualcosa, offre un significato nel significato, una sorta di sotto testo ben chiaro ai signori che avevano commissionato l'opera così come a quelli chiamati ad ammirarla, il porfido che evoca la potenza e l'immortalità dell'impero romano, per esempio, come il lapislazzuli che sottolinea la magnificenza e la ricchezza dei re di Francia. Senza dimenticare il dialogo e il confronto con la Natura, un altro degli elementi che tornano con insistenza in questi oggetti pieni di meraviglia, opere che erano fatte per essere ammirate e anche toccate, nella maggior parte dei casi, osservate da vicino per carpirne i particolari.

A dispetto del desiderio di eternità, il tempo alla fine dimostrò che erano fragilissime e forse per questo, alla metà del Seicento, arrivò il declino. Resta il fascino di un'avventura artistica e intellettuale "che avvicina l'abilità dell'artista all'energia creativa della natura", si appassiona Cappelletti. Un'alleanza, spiega, "che questa mostra cerca di riportare al centro del nostro sguardo e del nostro pensiero"