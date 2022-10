Passeggiate poetiche con visioni liquide alle grotte di Pastena

Le Passeggiate Poetiche, ideata e promossa dall’associazione Exotique di San Felice Circeo, dopo la due giorni appena trascorsa sui Monti Ernici lungo il Cammino di San Benedetto tra Alatri, Veroli e Collepardo, per il fine settimana del 22 e 23 ottobre prosegue l’opera di riscoperta della Ciociaria proponendo percorso alle grotte di Pastena, nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni, nelle viscere della terra con le Visioni Liquide alle grotte di Pastena, le video performance inedite create da Massimo Zomparelli per Le Passeggiate Poetiche 2022.

Una nuova occasione di riconnessione primordiale con la natura e con il pianeta e ulteriore opportunità di riconnessione sul territorio dei legami tra Comuni e comunità confinanti. Un dialogo continuo destinato a proseguire sabato 29 con il Patrocinio del Comune di Anagni, città dei Papi e del ritualismo medievale in cui la musica torna protagonista con il concerto degli Apeiron Sax (quartetto di sassofoni) e che domenica 30 ottobre con il Patrocinio del Comune di Fiuggi, per una performance di teatro in natura nei castagneti che circondano la cittadina con un nuovo Incontro con Gea, la Terra, a cura del collettivo noMade.

Saranno quindi due giorni in compagnia delle maestose grotte di Pastena, protagoniste indiscusse delle Passeggiate Poetiche di questo fine settimana. Due diversi itinerari immersi nella natura selvaggia del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni in compagnia di due video installazioni esclusive, una per itinerario, da Massimo Zomparelli. Sabato 22 ottobre si arriva alle grotte dalla vetta del Monte Solo, con un panorama mozzafiato sull'antico borgo di Pastena, meta finale della Passeggiata Poetica dopo una significativa tappa al Museo della Civiltà Contadina e dell'Ulivo che raccoglie le testimonianze materiali della vita contadina di Pastena.



I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni su come partecipare: +39.350.5670004 | +39.329.8424810 | info@exotique.it Programma completo su https://exotique.it