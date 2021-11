Le Nu dans la chambre noire, foto che raccontano il nudo a Tag

Reinterpretare il nudo, che non è solo corpo ma racconto di una trasformazione che va dalla luce geometrica all'essere di nuovo parte della terra. Lo fanno 19 giovani fotografi dallo scatto alla stampa in una bella mostra alla Tag (Tevere art gallery) di Roma, che mette insieme i lavori di questi ragazzi che studiano all'Accademia di belle arti di Roma ed hanno già esposto insieme questi lavori al festival della fotografia di Arles. Una collettiva in bianco e nero per un tema base come il nudo, che vuole riportare in auge tutto il fascino della fotografia analogica attraverso il suo processo creativo. Gli spazi urbani della galleria esaltano il viaggio introspettivo di questi giovani artisti che hanno affrontato un tema classico in modo spesso molto originale.

''Rimanendo nel solco della storia della fotografia - si legge nella presentazione della mostra - i ragazzi attraverso uno dei temi più classici, ovvero i nudo, si riappropriano della materia e della manualità''. Aggiungerei che tentano di riappropriarsi anche del corpo inteso come spazio di ricerca di una dimensione intima. che oramai, nell'epoca social, non può prescindere da quella pubblica. Nella carne messa a nudo c'è infatti poco dell'animale sociale, apparentemente, in realtà qui i giovani artisti hanno cercato bene di raccontare i bisogni elementari della rinnovata famiglia, la decadenza della carne che porta alla solidarietà, la sessualità che diventa astratta geometria, il genere che non è organo sessuale ma pura astrazione che aspira all'etereo. Per la cronaca si tratta di Lucas Begendi, Pietro Paolo Boccio, Pietro Bongiovanni, Emanuela Cangemi, Matilde Cenci, Marco Cignitti, Andrea Francomano, Fany Hu, Marta La Rocca, Chiara Masia, Francesco Pacifici, Giacomo Pierro, Miriana Pistillo, Emanuela Rizzo, Filiberto Signorello, Tuhin Uddin Milon, Luca Valentino, Luca Verardi, Bernardette Vespazioni.