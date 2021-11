Alla scoperta dell'età dell'ottimismo con il Fai

ROMA - Undici conversazioni per parlare di quando l'Italia guardava con il sorriso il suo futuro, costruendo sogni e nuovi miti. E' dedicato a "L'età dell'ottimismo. Il secondo dopoguerra e gli anni '50" il nuovo corso di storia dell'arte organizzato dalla Delegazione di Roma del Fai - Fondo per l'ambiente Italiano, al via l'11 novembre fino al 3 marzo 2022, il giovedì presso il Teatro Sala Umberto (gratuito per gli studenti universitari).

Curato da Marco Carminati e Giuseppe Morganti, il ciclo vedrà protagonisti docenti universitari, storici, giornalisti, urbanisti, storici dell'arte, architetti, musicologi e critici cinematografici. A partire da Ferruccio De Bortoli che dedica il primo appuntamento a "Lo spirito della Ricostruzione, gli anni del boom economico, lezioni per il presente". Come si racconterà nel corso degli incontri, l'Italia all'inizio del secondo dopoguerra è una nazione che ha scelto di diventare una repubblica democratica e si avvia a divenire, da Paese a vocazione prevalentemente agricola, un Paese a forte sviluppo industriale. I cambiamenti di un Paese che nel 1946 è ancora invaso dalle macerie della guerra sono epocali e testimoniano l'impegno indefesso nella ricostruzione della stragrande maggioranza degli italiani. Da questo formidabile sforzo produttivo, per cui l'Italia diventerà a pieno titolo un paese economicamente appartenente all'Occidente, scaturirà anche il cambiamento della società italiana e lo sviluppo della sua cultura che, in alcuni campi, raggiungerà originalità e livelli creativi altissimi in grado di farci primeggiare sugli altri Paesi, dal cinema del neorealismo alle illuminate visioni di Adriano Olivetti ed Enrico Mattei o le straordinarie stagioni del teatro d'opera, con Arturo Toscanini e Maria Callas, lo sviluppo della televisione con eventi come il Festival di Sanremo o il boom dell'industria automobilistica.