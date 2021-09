Best Beach 2021, a Fregene il primo posto del concorso

FREGENE - E' a Fregene la spiaggia migliore d'Italia: il Singita Miracle Beach del litorale a pochi chilometri da Roma è stato premiato dal pubblico e da una giuria di esperti del portale Mondo Balneare che lo hanno giudicato in base ad alcuni canoni: servizi, design, ristorazione, entertainment e relax. Al concorso "Best Beach", che per il sesto anno premia le spiagge migliori in Italia, hanno partecipato centinaia di stabilimenti. A votarli esperti del settore: dai manager ai direttori, dai responsabili marketing al sindacato dei balneari, che hanno giudicato all'unanimità il Singita Miracle Beach di Fregene come migliore stabilimento italiano. Queste le motivazioni: «Il Singita ha creato un nuovo modo di vivere la spiaggia fatto di libertà, emozioni, intrattenimento e tutela dell'ambiente, riuscendo anche a reinventarsi in questo complesso periodo pandemico senza snaturarsi. Attraverso suggestivi rituali come il gong al tramonto, le selezioni musicali adatte a ogni momento della giornata e i contenuti artistici di qualità tra pittori, scultori, fotografi e performer, il Singita riesce a trasformare una semplice giornata al mare in un sogno».

Ha votato anche il pubblico che è stato chiamato a decidere la migliore spiaggia e a premiare le categorie "Best Beach Design", dedicata agli stabilimenti innovativi dal punto di vista dell'architettura e dell'arredamento, e il "Best Beach Bar", specializzato in party, happy hour, ristorazione e cocktail.

Grazie agli oltre duecentomila voti hanno vinto il Lido Baiadera di Oliveri, in Sicilia, come migliore spiaggia italiana; il Sabbia d'Oro Beach Club di Scanzano Jonico, in Basilicata, come "Best Beach Design", e nuovamente il Singita Miracle Beach, che si è aggiudicato anche il premio come miglior "Beach Bar". Nella categoria "Best Beach Design" gli altri vincitori sono stati il Kamoke Beach di Rimini e i Bagni 77 di Senigallia; nella categoria "Best Beach Bar", il pubblico ha premiato anche il Rilcado Beach di Chiatona e La Roca Solarium Beach di Manfredonia, entrambi in Puglia. Tra le migliori spiagge, invece, gli altri due premi sono andati al lido Cala San Giovanni di Polignano e all'Aloha Beach di Follonica.

La cerimonia di premiazione del concorso "Best Beach" si terrà il 14 ottobre alla fiera Sun 2021 di Rimini, salone internazionale del settore beach & outdoor. Intanto non resta che godersi le ultime giornate di mare al Singita Miracle Beach e farsi coinvolgere dalla sua atmosfera esotica e rilassata, sdraiarsi sui lettini con gli arredi indonesiani e africani e aspettare il rito del tramonto, quando suona il gong al calar del sole per chiudere la giornata in bellezza. E se non siete sul litorale di Roma potete recarvi a Marina di Ravenna oppure a Malta, località dove i responsabili dello stabilimento di Fregene, nato nel 2003, hanno voluto esportare il fortunato modello. (ANSA).