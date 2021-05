A Roma arriva All about Bansky

ROMA - Circa 250 opere realizzate dal 1999 al 2020 tutte provenienti da collezioni private, una corposa selezione di fotografie, reportage e video, e un documentario inedito per scoprire quanto più possibile dell'artista sconosciuto più famoso al mondo: si intitola "All about Banksy" la grande mostra allestita a Roma nelle sale del Chiostro del Bramante dal 5 maggio al 9 gennaio 2022 dedicata al celebre protagonista della street art.

Ideale prosecuzione della precedente "A visual protest", in programma sempre al Chiostro del Bramante dal settembre 2020 al marzo 2021 e la cui fruibilità è stata notevolmente ridotta per via dell'emergenza sanitaria, questa nuova mostra si propone di approfondire la poetica artistica di Banksy attraverso una narrazione dettagliata resa possibile grazie al contributo di Butterfly & David Chaumet - Butterfly Art News che hanno curato il progetto espositivo capitolino mettendo per la prima volta completamente a disposizione il loro archivio. Nel percorso figurano tutti i temi fondamentali che l'artista ha trattato in 20 anni di carriera: i primi Black Books, i tanti rats (topi) e poi la politica, la religione, il potere, la guerra, i diritti dell'infanzia, i fenomeni migratori, i rifugiati, la società della sorveglianza, l'ambiente, l'ecologia, il mercato dell'arte.