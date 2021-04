Musei: da Cividale ad Aquileia, riaprono esposizioni in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 24 APR - Con il passaggio del Friuli Venezia Giulia in "zona gialla", i musei si preparano a riaprire le loro sale alle visite. Partirà già da lunedì il museo Archeologico nazionale di Cividale del Friuli, che osserverà il consueto orario. Il giorno successivo apriranno al pubblico anche le sale del Museo archeologico nazionale di Aquileia, quelle del Museo della Grande Guerra e del Museo della Moda di Borgo Castello a Gorizia e di Villa Manin di Passariano di Codroipo.

Si potranno anche visitare le mostre allestite nelle sedi espositive del circuito Erpac Fvg, tra cui "Vienna 1900. Grafica e design" a Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia (da lunedì) e "Sandro Miller Malkovich Malkovich Malkovich! Homage to Photographic Masters" al Magazzino delle Idee di Trieste (da lunedì).

Riparte anche la scienza interattiva raccontata dall'Immaginario Scientifico di Trieste, che da martedì accoglierà i visitatori al Magazzino 26 del Porto Vecchio. Nel rispetto delle misure anti Covid è necessaria la prenotazione.

"Dopo un periodo di chiusura al pubblico durante il quale abbiamo lavorato dietro le quinte, siamo felici di annunciare che l'Immaginario Scientifico riapre - afferma la direttrice Serena Mizzan - il museo può così tornare a offrire un'esperienza unica ai propri visitatori, con nuovi exhibit da scoprire e da sperimentare".

Dopodomani, informa il Comune di Trieste, potranno riaprire anche tutti i musei comunali, come il Revoltella, la Risiera di San Sabba e il Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza. Fino al 30 giugno, secondo quanto stabilito dalla Giunta, gli ingressi saranno gratuiti. (ANSA).