Eurogol, 60 anni di Europei in figurina a Modena

MODENA - Riparte con il calcio e la fotografia la stagione delle mostre promosse da Fondazione Modena Arti Visive (Fmav) all'insegna dell'arte, della sperimentazione, della storia e della creatività; il primo, doppio, appuntamento è previsto dal 4 giugno al 22 agosto con due esposizioni a Palazzo Santa Margherita. Al Museo della Figurina 'Eurogol. 60 anni di Europei in figurina', a cura di Marco Ferrero e Francesca Fontana, un' idea nata in occasione del Campionato Europeo di calcio, in stretto legame con la raccolta personale di Gianni Bellini, considerato il maggior collezionista di album di figurine dedicate al calcio.

Stesse date per 'Did you have a nice day?', personale di Marco Scozzaro, artista e fotografo formatosi a Modena e oggi residente a New York; nella mostra, a cura di Luca Panaro, i suoi scatti dialogano con quelli di altri autori o con immagini iconiche della cultura modenese, alcune delle quali custodite negli archivi Fmav.

Si prosegue il 18 giugno alla Palazzina dei Giardini con la mostra 'Luca Maria Patella. Fotografia & extra media - utile ti sia!', dedicata ad un protagonista ed innovatore della scena dell'arte italiana attivo dagli anni '60. Dal 9 luglio, negli spazi di Palazzo Santa Margherita, 'Broken Secrets', mostra nata nell'alveo del progetto europeo Parallel-European Photo Based Platform, una piattaforma per artisti e curatori con focus sulla fotografia, volta a promuovere "una connessione fluida e funzionale" tra questi e le possibili istituzioni o contenitori espositivi (musei, gallerie, festival). Infine il 16 luglio apre al Mata la mostra 'Pamela Breda.The Quintessence', un progetto della giovane artista italiana tra arte e scienza, che racconta attraverso video, fotografia, materiale d'archivio ed installazioni site-specific, gli spazi ed i laboratori finalizzati allo studio delle leggi fondamentali dell'universo, dal microcosmo della fisica quantistica al macrocosmo del multiverso. Tutte le mostre saranno aperte fino al 22 agosto.