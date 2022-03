Il MANN espone la Concordia per la pace tra Russia e Ucraina

NAPOLI - La statua della Concordia Augusta da oggi pomeriggio è stata installata nell'atrio del Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed accoglie i visitatori. Un gesto simbolico, voluto dal Direttore del MANN, Paolo Giulierini, nella nuova giornata di negoziati e guerra fra Russia e Ucraina. Ancora una volta, dall'arte antica proviene un messaggio di perenne attualità, sottolinea una nota del museo.

La scultura marmorea della Concordia (proveniente dall'edificio di Eumachia, Pompei, I sec. d. C.) venne realizzata per celebrare la pace e la stabilità, che si candidavano a essere valori guida del principato augusteo dopo un periodo doloroso di guerre civili.

Lo spostamento della statua in Atrio è raccontata dai social del MANN con l'hashtag #Museumsagainstwar, lanciato dal Ministero della Cultura.