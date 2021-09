Il Buco premiato a Venezia è l'Abisso del Bifurto nel Pollino

CATANZARO - E' ambientato nell'Abisso del Bifurto, grotta di origine carsica detta anche "Fossa del Lupo", il film "Il Buco", di Michelangelo Frammartino, Premio speciale della giuria di Venezia 78. La pellicola girata in quei luoghi dl regista di origini calabresi, racconta l'impresa compiuta nel 1961 da un gruppo di speleologi calatisi a quasi 700 metri sottoterra dove venne scoperta l'allora seconda grotta più grande del mondo. Solo due superstiti, entrambi ultraottantenni, di quella spedizione Beppe De Matteis e Giulio Gècchele, 84, hanno assistito alla proiezione del film al Lido che ha contato 10 minuti di applausi.

L'abisso del Bifurto, nel territorio del comune di Cerchiara di Calabria, è un profondissimo inghiottitoio che scende in verticale per 683 metri esempio dell'attività carsica sulle pendici del Pollino. Occupa il quarantesimo posto nella graduatoria delle grotte più profonde del mondo ed è, secondo gli speleologi, una delle cavità più difficili dell'intero Mezzogiorno.