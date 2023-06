Giostra cavalleresca di Sulmona, Ornella Muti sarà la Regina

Sarà Ornella Muti a vestire i panni della regina Giovanna d'Aragona nel corteo storico dalla Giostra Cavalleresca di Sulmona (L'Aquila), in programma il 30 luglio prossimo, lo stilista Alessandro Pischedda è già all'opera per preparare l'abito. L'annuncio è arrivato nella conferenza stampa di presentazione del programma della nuova edizione della kermesse che negli anni scorsi ha visto sfilare nello stesso ruolo Simona Ventura e Nancy Brilli.

La Giostra, intanto, prosegue il suo percorso di espansione, come hanno ricordato il presidente dell'associazione omonima, Maurizio Antonini, e il presidente onorario, Mimmo Taglieri.

Quest'anno un gruppo di esperti studierà il "caso Sulmona" sul piano turistico. Per la prima volta la Giostra avrà il patrocinio del ministero della Cultura. Il 30 luglio sarà presente il sottosegretario Vittorio Sgarbi. L'autore del Palio, che sarà presentato il 9 luglio, è Luna Berlusconi. (ANSA).