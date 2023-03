Le mostre da Altan a Ligabue e Pistoletto

(di Marzia Apice) (ANSA) - PISTOIA, 22 MAR - Lo sguardo disincantato di Altan accanto alla pittura visionaria di Ligabue, e poi Pistoletto, Vivian Maier e i maestri del Surrealismo, da Man Ray a Magritte e Dalì: sono alcune delle mostre della settimana.

PISTOIA - Arriva il 25 marzo a Palazzo Buontalenti la mostra "Altan. Cipputi e la Pimpa. Il mondo com'è… e come dovrebbe essere", a cura di Luca Raffaelli, in collaborazione con Kika Altan. In programma fino al 30 luglio, l'esposizione rende omaggio al grande fumettista in un percorso vario e spettacolare, attraverso disegni originali e inediti accanto ai personaggi come Armando e la Pimpa, il metalmeccanico Cipputi e la coppia Ugo e Luisa, che il pubblico ama da oltre 50 anni.

MILANO - Il Mudec ospita dal 22 marzo al 30 luglio "Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo. Capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen", curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro: con l'obiettivo di svelare la natura del movimento surrealista, sempre in bilico tra sogno e realtà, psiche, amore, sesso e bellezza, la mostra riunisce 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti d'epoca e manufatti.

MILANO - Il Labirinto di Michelangelo Pistoletto è il percorso della "Pace Preventiva", una grande installazione risultato del progressivo srotolarsi dei cartoni ondulati disposti sull'intera superficie dello spazio espositivo, dove sono raccolti alcuni dei più significativi lavori realizzati dall'artista nel corso della sua attività: nella mostra, a Palazzo Reale dal 23 marzo al 4 giugno e a cura di Fortunato D'Amico, viene celebrato Pistoletto con la sua continua ricerca, in un percorso pensato per coinvolgere direttamente lo il visitatore.

CONEGLIANO (TV) - Sono 93 gli autoritratti che compongono la mostra "Vivian Maier. Shadows and Mirrors", a Palazzo Sarcinelli dal 23 marzo all'11 giugno, a cura di Anne Morin in collaborazione con Tessa Demichel e Daniel Buso. Il progetto ripercorre l'opera della famosa tata-fotografa che, attraverso la fotocamera Rolleiflex e poi con la Leica, trasporta idealmente i visitatori per le strade di New York e Chicago: qui i suoi autoritratti, con cui la fotografa cerca di mettersi in relazione con il mondo circostante.

CONVERSANO (BA) - Per la prima volta in Puglia una mostra su Antonio Ligabue, organizzata da Arthemisia e curata da Francesca Villanti: dal 25 marzo all'8 ottobre al Castello Aragonese oltre 60 opere del grande artista visionario, tra tigri, leoni, galli, autoritratti e i tanti nuclei tematici del suo mondo poetico e della sua ricerca.

BRESCIA - Al Museo di Santa Giulia la più importante esposizione mai realizzata sul mondo delle vette, dal titolo "Luce della montagna": a cura di Filippo Maggia, evento di punta della VI edizione del Brescia Photo Festival, in programma dal 24 marzo al 25 giugno, l'esposizione presenta le opere di quattro maestri della fotografia, Vittorio Sella, Martin Chambi, Ansel Adams, Axel Hütte.

VENEZIA - Alla Galleria Alice Schanzer la mostra di Ezio Cicciarella "L'abbraccio della materia", fino al 15 aprile: a cura di Silvia Previti, la personale (evento collaterale del Progetto di residenza artistica "Vi-Ve: Ezio Cicciarella da Vittoria a Venezia") racconta l'evoluzione stilistica e tecnica dell'artista siciliano, che trasferisce le sue sculture su uno sfondo di acciaio corten, ridimensionandole così, da opere free standing a "quadri" da appendere.

VERBANIA - Sarà allestita fino al 16 luglio la mostra di Hilario Isola "Paesaggio bacato" al Museo del Paesaggio, una serie di opere, studi e disegni preparatori realizzati dall'artista per introdurre e ampliare la lettura della grande opera pubblica "La Crisopa", commissionata dal Comune di Verbania e sostenuta dalla Fondazione Cariplo, che verrà installata a maggio davanti al Teatro Maggiore. Nel percorso trovano posto opere e disegni preparatori del ciclo "Rurale" e una piccola serie di sculture di frutta e di grappoli d'uva, nature morte lavorate direttamente dagli insetti dal titolo "Magnana". (ANSA).