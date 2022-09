Mostre del weekend , da Sironi a Ligabue e Scianna

ABANO TERME - Sironi e Ligabue, ma anche l'arte senese dal Medioevo al Novecento e Ferdinando Scianna: sono alcuni dei protagonisti delle mostre di questa settimana.

ABANO TERME (PD) - Il Museo Villa Bassi Rathgeb ospita dal 17 settembre "Mario Sironi. Un racconto dal grande Collezionismo italiano", a cura di Chiara Marangoni e Alan Serri: in programma fino all'8 gennaio 2023, il percorso racconta l'uomo e l'artista, ricostruendo tutte le fasi della carriera, dal piccolo olio, dedicato a un paesaggio del 1900, opera di un Sironi giovanissimo, fino alle ultime opere di una maturità dolorosa, tra cui il Giudizio Universale degli anni '60 che chiude il percorso espositivo.

SIENA - Opere di maestri del calibro di Pietro Lorenzetti, Tino di Camaino, Stefano di Giovanni detto il Sassetta, Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, Domenico Beccafumi, Bernardino Mei, Cesare Maccari e Fulvio Corsini, provenienti dalle collezioni della Banca Monte dei Paschi di Siena compongono "Arte senese. Dal tardo medioevo al Novecento", mostra in programma dal 15 settembre 2022 all'8 gennaio 2023 al Complesso Museale Santa Maria della Scala. Il progetto ripercorre l'amore di Siena per le arti figurative, attraverso alcune grandi personalità artistiche, raccontando al contempo il valore delle collezioni della banca, frutto di una prolungata sedimentazione storica.

ROMA - La bellezza accessibile, in 42 scatti di persone con disabilità della fotografa romana Samanta Sollima in diversi spazi della Capitale: dal 15 settembre al 20 novembre il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra "GirovagArte", progetto dell'associazione Handicap Noi e gli Altri, nato per migliorare la fruizione e l'accessibilità presso i luoghi della cultura e dell'arte di Roma e dintorni. Dal 16 settembre al 1 novembre "La memoria delle stazioni", mostra a cura di Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, in programma all'AuditoriumGarage, presso il Parco della Musica: un percorso emozionante in cui documenti e immagini dell'Archivio Luce - arricchite con alcuni scatti della Fondazione FS e gli scatti inediti di Anna Di Prospero - si legano a racconti di importanti scrittori per offrire il ritratto del Paese attraverso otto stazioni di grandi città italiane. Presso la Galleria Mastroianni nei Musei di San Salvatore in Lauro, dal 16 settembre al 16 ottobre, è allestita "Vacanze romane", la prima personale in Europa dell'artista taiwanese-americana Lucia Heffernan, a cura di Marco di Capua: 40 opere realizzate in olio su tela su pannello di legno nelle quali l'artista esplora il mondo degli animali, costruendo un immaginario stravagante e teatrale.

MODENA - Si intitola "Antonio Ligabue. L'ora senz'ombra. Il riconoscimento come artista e come persona" la mostra dossier organizzata dalla Galleria di BPER Banca negli spazi di via Scudari 9 in occasione di festivalfilosofia. Allestita dal 16 settembre (fino al 5 febbraio 2023), la mostra, curata da Sandro Parmiggiani, si sviluppa a partire da quattro importanti dipinti appartenenti alla collezione d'arte di BPER Banca, accanto a una selezione di opere provenienti da collezioni private.

CARPI (MO) - Apre il 16 settembre ai Musei di Palazzo dei Pio a Carpi "Solo la maglia. La tradizione tessile a Carpi nelle fotografie di Ferdinando Scianna", curata da Manuela Rossi e Luca Panaro. L'esposizione, che si concluderà il 30 gennaio 2023, si apre con 11 stampe originali di Scianna provenienti dal suo archivio insieme a 26 immagini del book della campagna fotografica di moda, realizzate per la collezione primavera 1987 di Dolce & Gabbana.

MILANO - Dal 14 al 25 settembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci arriva "Le forme dell'aria: da Leonardo a Pagani Utopia", esposizione focalizzata sul dialogo tra arte, scienza e tecnica. Curata da Pagani Automobili e Pietro C. Marani, la mostra racconta da un lato la genialità leonardesca attraverso alcuni fogli tratti dal Codice Atlantico e dedicati agli studi sull'aria e dall'altro il processo che ha portato il designer Horacio Pagani a concepire la nuova Hypercar Pagani, la Pagani Utopia. (ANSA).