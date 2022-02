Viaggi on the road con le canzoni di Sanremo

di Ida Bini (ANSA) - SANREMO, 01 FEB - Tutto è pronto per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, che ci inonderà di musica e di canzoni. In attesa di imparare ritornelli e melodie, ecco alcuni brani delle passate edizioni del Festival, scelti dal portale Campeggi.com, che invitano a viaggiare, a evadere o a inseguire sogni in luoghi lontani, come desiderio o come metafora di vita.

Nel blu, dipinto di blu. Presentato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1958 il brano, noto anche come "Volare", fu scritto da Franco Migliacci e Domenico Modugno, che per primo lo ha cantato insieme a Johnny Dorelli sul palco dell'Ariston.

La canzone vinse il Festival di quell'anno diventando subito un successo nazionale e in poco tempo fu uno dei motivi italiani più famosi al mondo. Oggi è un grande classico che non può mancare nelle playlist da ascoltare in viaggio.

Montagne verdi. Nel 1972 Marcella Bella interpretò il brano, scritto e composto dal fratello Gianni, classificandosi al settimo posto. Dopo il Festival di Sanremo il successo fu enorme e la canzone, ricca di nostalgia verso le alture di Sicilia, amata terra natia, venne interpretata in diverse lingue. Poi un giorno mi prese il treno l'erba, il prato e quello che era mio scomparivano piano piano; l'interprete vive al Nord ma ripensa alle sue montagne e sogna di tornare a rivederle.

Vado al massimo. Irriverente ed eccentrico, il cantautore Vasco Rossi partecipò al Festival del 1982 con il brano "Vado al massimo", arrivando in finale. La canzone era uno sberleffo contro i critici musicali che lo avevano stroncato; eppure il successo fu enorme e le vendite del disco arrivarono alle stelle. Parte della strofa più famosa vado al Messico, voglio andare a vedere se… laggiù masticano tutti foglie intere, venne censurata e cambiata in laggiù vanno tutti a gonfie vele. Un inno a luoghi dove la vita è più spregiudicata.

Vacanze romane. Dedicato alla Città Eterna e con un titolo che richiama l'omonimo film del 1953, "Vacanze romane" dei Matia Bazar è un brano che, attraverso la voce di Antonella Ruggiero e gli arrangiamenti in stile synth pop di Mauro Sabbione, accompagna l'ascoltatore in un viaggio nostalgico tra le vie della capitale. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo del 1983, dove ottenne il quarto posto e si aggiudicò il premio della critica, oggi intitolato a Mia Martini.

Il viaggio. Nel 1985 l'artista lucano Mango gareggiò tra le "nuove proposte" del Festival di Sanremo con la canzone "Il viaggio" che venne apprezzata dagli esperti del settore.

L'interprete vinse il premio della critica per la sua categoria, a pari merito con Cristiano De André.

In questa città. Scritto da Pino Daniele e interpretato da Loredana Bertè al Festival del 1991, il brano è una ballata intensa ed emozionante sulla difficoltà di relazionarsi nelle metropoli e del bisogno di evadere. A te piace andare all'estero stare un mese in un igloo… apri adesso le tue ali prova a volare… In questa città la vita è stretta. Grida è ora di cambiare cercando aria pulita.

Con te partirò. Scritta da Lucio Quarantotto e Francesco Sartori, fu interpretata per la prima volta da Andrea Bocelli al Festival di Sanremo del 1995. Il brano ebbe subito un enorme successo soprattutto all'estero: quell'anno occupò per settimane la prima posizione nelle classifiche di Francia e Belgio e diventò il secondo singolo più venduto in Germania.

Strade. Nel 2000 una giovane band romana, i Tiromancino, partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione "nuove proposte" aggiudicandosi il secondo posto in classifica con la canzone "Strade", un brano che è un intimo e delicato inno al viaggio. Ci sono strade che somigliano alle vite che percorri tutte in un momento. Non sai capire dove sei arrivato ma sei sicuro che ora stai correndo. Il testo fu scritto in collaborazione con il cantautore Riccardo Sinigallia.

Salirò. Presentata al Festival di Sanremo del 2002, la canzone ha un ritmo contagioso che unisce la musica pop alla dance. A scriverla e a interpretarla Daniele Silvestri, che sul palco dell'Ariston vinse il premio della critica "Mia Martini". Nello stesso anno il brano si aggiudicò ben tre premi agli Italian Music Awards e il suo videoclip venne inserito tra i sei migliori del 2002.

Una vita in vacanza. Presentato al pubblico durante il Festival di Sanremo del 2018, "Una vita in vacanza" è un brano del gruppo italiano Lo Stato Sociale, che salì sul palco insieme alla ballerina britannica ottantatreenne Paddy Jones. All'Ariston la canzone si è aggiudicata il secondo posto e il premio della sala stampa "Lucio Dalla": oggi è la colonna sonora perfetta per le vacanze, un brano da cantare a squarciagola, meglio se in compagnia.