Le mostre del week end, da Scianna a Anderson e Veneziano

La prima antologica su Corrado Veneziano e la prima mostra personale in Italia di Noel W Anderson, la riflessione sulla bellezza di Ferdinando Scianna, l'omaggio a Wonder Woman per i suoi 80 anni e poi i focus su Andy Warhol e Oscar Murillo: sono alcuni degli appuntamenti espositivi da non perdere questa settimana.

MATERA - "Eterotopie. Non Luoghi, Loghi, Codici, Alterazioni" è la prima antologica di Corrado Veneziano, dal 20 novembre al 10 gennaio 2022 a Palazzo Malvinni Malvezzi. A cura di Francesca Barbi Marinetti e Raffaella Salato, la mostra accoglie contemporaneamente 99 opere dell'artista, appartenenti a differenti periodi e cicli pittorici. Tra i lavori esposti, oltre ad alcune delle opere ispirate al Codice Atlantico e alla Divina Commedia con i riferimenti a Leonardo da Vinci e Dante, anche gli altri cicli più significativi, come i "Non Luoghi" e gli "ISBN" fino ad arrivare alle "Icone e iconismi" e alle "Pietas".

SPILINBERGO (PN) - A Palazzo Tadea dal 13 novembre al 9 gennaio 2022 "Quale bellezza", la nuova mostra di Ferdinando Scianna, realizzata nell'ambito della 35esima edizione del Festival Friuli Venezia Giulia Fotografia: 49 immagini (tra classici e inediti) dell'autore siciliano, primo italiano accolto nell'Agenzia Magnum, in cui il tema della bellezza viene indagato pur nell'impossibilità di spiegarlo pienamente, attraverso il riferimento al corpo femminile, al paesaggio, all'architettura.

MILANO - La Fondazione Mudima ospita la prima mostra italiana di Noel W Anderson, dal titolo "It's Magic": allestita dal 19 novembre al 17 dicembre, la personale presenta 24 arazzi - di grandi dimensioni, tutti tessuti a mano e realizzati per l'occasione - in cui l'artista statunitense altera immagini d'archivio tratte dalla televisione, dalle riviste e da altri media creando, con incredibile verosimiglianza, l'impressione di guardare uno schermo televisivo. Con un richiamo al magico e al soprannaturale e giocando con le immagini, Anderson riflette sulla narrazione distorta che i media propongono dell'identità nera. La mostra-installazione "My World" di Simone D'Auria inaugura l'apertura della Galleria Spirale Milano Art&Co: da 18 novembre al 30 gennaio 2022, 60 opere appartenenti ai cicli più famosi (tra cui il progetto Spoon, la serie dei cucchiai giganti alti 150 cm che richiamano Claes Oldenburg, realizzati in plastica riciclata, simbolo della rigenerazione dei materiali inquinanti presenti nei mari e negli oceani) illustrano gli ultimi 10 anni di carriera dell'artista. A Palazzo Morando arriva "Wonder Woman. Il mito", dal 17 novembre al 20 marzo 2022 e a cura di Alessia Marchi: realizzata per gli 80 anni della più grande e amata icona femminile dell'universo DC, la mostra indaga la personalità di Wonder Woman, indiscusso simbolo di verità, giustizia e uguaglianza, in un percorso interdisciplinare, dall'illustrazione e il fumetto al cinema, dalla cultura pop alla moda, tra comics e tavole originali (dalla Golden Age ai nostri giorni), videoinstallazioni, costumi dell'universo cinematografico.

TORINO - Apre il 20 novembre a Palazzo Barolo la mostra evento "Warhol superpop", per comprendere genio, creatività ed innovazione del padre della Pop Art: il percorso, accanto alle più celebri icone realizzate da Warhol - tra cui le serigrafie di Marilyn, di Mao e la celeberrima Campbell's Soup - presenta anche le opere inedite dell'avanguardistica serie "Ladies & Gentlemen", realizzata tra il 1974 e il 1975, le ricostruzioni di alcuni degli ambienti più iconici e caratteristici in cui l'artista viveva e si muoveva, le Polaroid che ha utilizzato per scattare le sue fotografie e le grafiche che ha creato per l'azienda Martini & Rossi.

ROMA - Alla Fondazione Memmo "Spirits and Gestures", prima personale in Italia di Oscar Murillo, a cura di Francesco Stocchi, allestita dal 10 novembre al 20 marzo 2022: le inquietudini che pervadono la società, il cambiamento climatico e i disastri ambientali, accompagnati da riflessioni più ampie sulla condizione umana, sono i temi esplorati dall'artista nelle opere esposte, tutte realizzate nei mesi della pandemia e pensate appositamente per gli spazi della Fondazione Memmo.