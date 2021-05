Da Pirri a Ligabue e Aymonino, le mostre del weekend

TAORMINA, 19 MAG - Due grandi mostre siciliane, dedicate a Pietro Consagra ed Alfredo Pirri, accanto al focus su Carlo Aymonino a Milano e a quello sull'arte barocca a Roma: è questa una settimana ricchissima di appuntamenti con l'arte, in un'Italia ormai quasi completamente "in giallo" (tranne la Valle d'Aosta).

TAORMINA - Al Teatro Antico di Taormina arriva "Pietro Consagra.

Il colore come materia", dal 17 maggio al 30 ottobre, allestita in occasione dei 100 anni dalla nascita dell'artista siciliano.

A cura di Gabriella Di Milia e Paolo Falcone, la mostra presenta un percorso en plein air, in cui una selezione di opere realizzate tra il 1964 e il 2003 intreccia un dialogo emozionante con il paesaggio e con le memorie del Teatro Antico.

SIRACUSA - Si intitola "Passi" la mostra di Alfredo Pirri allestita al Castello Maniace dal 17 maggio al 31 dicembre, a cura di Helga Marsala. L'installazione itinerante di Pirri, per la prima volta in Sicilia, si configura nel Castello come un gigantesco pavimento di specchi calpestabili (ben 800 mq), su cui trovano spazio antichi reperti provenienti dal Museo archeologico "Paolo Orsi" di Siracusa e sopra il quale il pubblico può camminare, diventando protagonista di una performance collettiva frantumando gli specchi.

MILANO - Ha aperto il 14 maggio la mostra "Carlo Aymonino - Fedeltà al tradimento", in programma alla Triennale di Milano fino al 22 agosto. Da un'idea di Livia e Silvia Aymonino e a cura di Manuel Orazi, il progetto espositivo, attraverso materiali d'archivio, progetti, dipinti, testi, fotografie e interviste disposti in ordine cronologico, indaga l'opera di Aymonino e i diversi contesti in cui ha vissuto e lavorato come architetto ma racconta anche l'uomo oltre l'artista. "Un caleidoscopio di gesti ripudiati": così l'artista e curatore Peter Fischli definisce la mostra "Stop Painting", allestita alla sede veneziana della Fondazione Prada (palazzo di Ca' Corner della Regina) dal 22 maggio al 21 novembre. Indagando quali sono stati i momenti di rottura nella storia della pittura degli ultimi 150 anni il percorso si struttura come una pluralità di narrazioni raccontate da Fischli stesso, e presenta oltre 110 opere di più di 80 artisti.

ROMA - Fino al 3 ottobre a Palazzo Barberini "Tempo Barocco", a cura di Francesca Cappelletti e Flaminia Gennari Santori: aperta dal 15 maggio, la mostra esplora il concetto di barocco ponendo al centro il tempo, indagato in tutte le sue forme e declinazioni - l'amore, le stagioni, la bellezza, l'azione - attraverso 40 opere di artisti italiani e stranieri, da Pietro da Cortona a Gian Lorenzo Bernini e Guido Reni, da Nicolas Poussin ad Anton Van Dyck. Sempre a Palazzo Barberini, dal 19 maggio all'11 luglio sarà esposta la Madonna del latte, capolavoro del pittore spagnolo Bartolomé Esteban Murillo, dopo un accurato restauro durato quasi 10 mesi. Si intitola "Qhapaq Ñan, Il grande cammino delle Ande", il grande progetto espositivo multidisciplinare presentato da IILA - Organizzazione internazionale italo-latino americana e allestito fino al 22 agosto al MUCIV - Museo delle Civiltà - Palazzo delle Tradizioni Popolari, che racconta al pubblico il sistema viario andino creato dagli Incas sulla base di infrastrutture preincaiche. La mostra rappresenta un viaggio inedito e approfondito che mette in evidenza le tracce lasciate dalla cultura preincaica e incaica che hanno attraversato il Qhapaq Ñan. Lo spazio che diventa una "camera picta" con la pittura a ricoprire ogni superficie: si intitola "Eden" la prima personale a Roma dell'artista torinese Elisa Filomena allestita dal 15 maggio al 31 luglio a Casa Vuota, e a cura di Francesco Paolo Del Re e Sabino de Nichilo.

BOLZANO - Chiuderà il 28 maggio la mostra di Riccardo Dalisi "Forma Intervallo Spazio", in programma al Centro Trevi e a cura di Manuel Canelles: la mostra approfondisce la poetica e l'attenzione al sociale di Dalisi, designer che con Sottsass, Mendini, Branzi e altri, diede vita all'esperienza della Global Tools, contro-scuola che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta "architettura radicale".

GUALTIERI (RE) - A Palazzo Bentivoglio dal 15 maggio al 14 novembre è allestita la mostra "Ligabue, la figura ritrovata. 11 artisti contemporanei a confronto", a cura di Nadia Stefanel e Matteo Galbiati. Il progetto, che nasce da un nuovo corpus di opere di Antonio Ligabue, raccolte e selezionate da Francesco Negri, mette in relazione i lavori del maestro con quelli di Evita Andùjar, Mirko Baricchi, Elisa Bertaglia, Marco Grassi, Fabio Lombardi, Juan Eugenio Ochoa, Michele Parisi, Ettore Pinelli, Maurizio Pometti, Giorgio Tentolini e Marika Vicari.

VENEZIA - "Leonismo" è il titolo della mostra del giovane artista tedesco Leon Löwentraut, alla Biblioteca Nazionale Marciana dal 22 maggio al 27 giugno: il percorso presenta circa 30 opere tra dipinti, edizioni grafiche e disegni che entrano in relazione le opere rinascimentali del Veronese, del Tintoretto e del Tiziano.