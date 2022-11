Dal turismo nautico al bike, le Regioni italiane si raccontano

Dal ‘nordic walking’ al turismo nautico, fino al bike: le Marche, insieme a Umbria e Emilia Romagna in qualità di Regioni capofila, portano avanti la strategia di promozione turistica ‘Scopri l’Italia che non sapevi’, in collaborazione con Enit, l’agenzia nazionale del Turismo, nell’ambito del Piano nazionale del ministero.

Se l’Umbria ha puntato sulla valorizzazione dell’enogastronomia con 21 videoricette, una per ogni regione, in cui protagonisti erano prodotti IGP o DOP, le Marche rilanciano con ‘L’Italia vista dal mare, scopri dove ti porto’: 16 rotte e itinerari alla scoperta del patrimonio storico, culturale, artistico, naturalistico ed enogastronomico dell’entroterra costiero e delle acque interne del Belpaese. Porti e approdi diventano così vere e proprie strutture ricettive e porte di accesso alle destinazioni turistiche: le descrizioni dei tratti costieri o lacustri confluiranno nel portale ‘italia.it’ in lingua italiana e inglese per invogliare i viaggiatori alla navigazione e alla scoperta del territorio, con cenni storici, informazioni utili per ormeggio e servizi a terra, indicazioni delle bellezze naturalistiche marine e del patrimonio culturale.

