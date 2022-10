Turismo: 21 creator stranieri per promuovere i borghi

In occasione del TTG Travel Experience di Rimini le Regioni italiane, insieme, hanno presentato gli sviluppi della strategia di promozione turistica ‘Scopri l’Italia che non sapevi’ promossa dal ministero del Turismo. Il progetto, lanciato prima dell’estate e nato da un accordo di programma tra il ministero e la Commissione politiche per il Turismo – coordinata dalla Regione Abruzzo - della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con Enit, continua il suo percorso con nuove fasi che le Regioni capofila Umbria, Marche, Emilia-Romagna stanno portando avanti per la valorizzazione di asset quali i borghi, il turismo lento e attivo. Per promuovere 189 borghi sono arrivati in Italia 21 creator internazionali provenienti da Germania, Austria, Regno Unito, USA, Francia e Spagna; per 210 giorni visiteranno le regioni partecipando ad attività esperienziali per realizzare contenuti inediti. Questi viaggiatori produrranno anche 21 articoli adv sui loro siti e 63 contenuti in un mix di testi e foto che andranno ad arricchire il portale ufficiale del progetto ‘Scopri l’Italia che non sapevi’. Vi sono poi 21 videoricette visitabili sul portale viaggio.italia.it create per diffondere la cultura locale del cibo. Ogni piatto ha un prodotto Igp o Dop e a questo è accostato un vino del territorio. E in attesa di scoprire i vincitori del contest #LitaliaCheNonSapevi, uno per ogni regione, che verranno premiati con 500 euro ciascuno, al TTG sono stati resi noti i numeri. A partecipare sono stati in 676 per un totale di 4436 opere divise in 3789 foto, 451 video, 184 racconti e 12 podcast. Ed è stata presentata una collaborazione con Lonely Planet Italia che ha edito una mini-guida digitale che racconta le peculiarità legate a un luogo o ad una esperienza che si può fare nelle 19 regioni italiane più le due province autonome, fuori dai percorsi più battuti.

In collaborazione con:

The Gate - Fiera di Rimini