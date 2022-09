'Scopri l'Italia che non sapevi' al Bike fest di Misano

Lo stand di ‘Viaggio italiano’ del progetto ‘Scopri l’Italia che non sapevi’ si promuove in questi giorni all’interno dell’Italian Bike Festival, inaugurato oggi al Misano World Circuit. Si tratta del primo progetto di promozione turistica congiunto delle Regioni italiane, presentato nei mesi scorsi, con l’obiettivo di aumentare la notorietà del brand Italia e i suoi diversi turismi. Capofila del progetto le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche, focalizzate rispettivamente sui borghi, il turismo lento e quello attivo. All’interno della cornice di Misano è stato promosso anche il contest #LItaliaCheNonSapevi a cui è possibile partecipare con video, foto, racconti e podcast che mettono in luce gli angoli più insoliti o nascosti della penisola la cui scadenza è fissata al 30 settembre. In palio ci sono 500 euro per ciascuno dei 21 migliori contributi. La tre giorni dell’Italian Bike Festival di Misano rappresenta un riferimento per il mondo della bici e della mobilità alternativa. Per questo le Regioni, trattando nel loro progetto anche il filone del turismo attivo, hanno scelto questa piattaforma per promuoversi. La campagna ha dato vita al portale viaggio.italia.it, punto di partenza per scoprire un’Italia inaspettata.

