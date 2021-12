C'è anche il celeberrimo ritratto di Barack Obama, intitolato “Hope” e datato 2008, tra le opere di Obey, al secolo Shepard Fairey, in mostra alla Fortezza Firmafede di Sarzana. L'opera che lo ha imposto a livello globale come un creatore di icone contemporanee, “la più efficace illustrazione politica americana dai tempi dello Zio Sam” come lo definì Peter Schjeldah, critico d’arte del New Yorker. Ma il volto scelto per la mostra “Obey – Wh the Future”, prodotta da MetaMorfosi con il sostegno del Comune di Sarzana, il patrocinio della Regione Liguria e della Direzione regionale del Mibact, è quello di Maribell Hermosillo Gonzalez, assunto a manifesto contro la xenofobia ed i sentimenti anti immigrati. Perché Fairey è “artista politico ma non ideologico. Di facile comprensione per il grande pubblico, perché creatore di immagini iconografiche ed evocative, ma mai superficiale”, nelle parole di Pietro Folena, presidente MetaMorfosi.

In un excursus a partire dagli esordi, con l'immagine del wrestler Andre The Giant, la mostra si snoda attraverso i temi dei diritti delle donne, la difesa dell'ambiente, la pace e la cultura. Una preziosa serie di serigrafie e litografie provenienti da collezioni private, in cui si spazia dall'omaggio agli operatori sanitari che hanno combattuto la pandemia, ai ritratti dello scrittore William C. Anderson del movimento Black Lives Matter e dell'ex Black Panther Angela Yvonne Davis, per anni in carcere con l’accusa di omicidio e infine assolta con formula piena. “Obey ci stimola ad avere un'attitudine etica, perché oggi la rivoluzione si fa così – dice Gianluca Marziani, che della mostra è curatore insieme a Stefano Antonelli -. Un'artista che è locale nei temi che affronta, ma globale nei messaggi grazie ad un linguaggio liquido che coglie istanze non solo generazionali. Piace infatti agli antagonisti e agli skaters, ma anche al collezionismo adulto ed è citato dai leader politici come dai premi Nobel per l'economia”. Non può mancare la Marianne omaggio alla Francia ferita dagli attentati di Parigi del 2015, che Macron espose all’Eliseo il giorno dopo la sua elezione.

Sarzana, già premiata da diecimila visitatori con la mostra di Banksy, punta su una rinnovata vivacità culturale. “Abbiamo calendarizzato mostre anche in mesi difficili – le parole della sindaca Cristiana Ponzanelli - ed i numeri ci hanno dato ragione. Siamo orgogliosi del nostro passato ma guardiamo sempre avanti per essere motore culturale di tutto il territorio”. La mostra “Obey – We the Future”, sarà visitabile dall'11 dicembre 2021 al 27 marzo 2022.

