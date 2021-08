Uno Status giuridico per le città balneari, lo chiede il G20 Spiagge

Il turismo delle spiagge è il pilastro del Pil nazionale. Forti di questo dato, i Comuni balneari che superano in Italia il milione di visitatori chiedono adesso il riconoscimento di uno status speciale di “città balneari”, per far fronte alle sfide del presente e del futuro. La richiesta arriva da Jesolo, uno delle spiagge record italiane, dove l’1 e il 2 settembre si riunisce il "G20 delle spiagge. Intorno ad una serie di tavoli di dibattito si ritroveranno i rappresentanti delle località di mare con più di un milione di visitatori stagionali.

Queste venti città sono delle vere e proprie porte dell'Italia sul resto del mondo: arrivare a 70 milioni di turisti significa rivolgersi a tutto il bacino europeo" ha spiegato Bruno Barel, avvocato e consulente del G20s Network, durante la presentazione dell'evento. "Quello che abbiamo messo in moto è un processo strategico partito come una pianta dal seme di un'idea, 'bagnato' con tenacia e costanza, conoscendoci l'un l'altro e confrontando i rispettivi problemi per scoprire che molti di questi accomunano le varie località - ha aggiunto -. È l'opposto di un'iniziativa localistica volta ad ottenere privilegi: siamo in linea con il Next generation plan europeo e con il Piano nazionale Draghi. Dovendo operare su tanti piani tra cui quello giuridico ci siamo chiesti cosa potevamo inventarci, e abbiamo deciso di rivolgerci al legislatore nazionale. "Non abbiamo proposto un testo di legge, sarebbe stato supponente verso il Parlamento, ma una indicazione di problemi e possibili soluzioni per poi aprire un dialogo con lo Stato e contribuire al processo legislativo", ha concluso Barel.

Il turismo balneare e il suo peso sul Pil del Paese: "Abbiamo bisogno di far sentire le nostre voci a livello nazionale, tutte assieme, per far capire quanto contiamo vista l'importanza del turismo balneare nell'economia e nel prodotto interno lordo italiano": ha sottolineato Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo (Venezia), presentando il summit delle principali località marittime d'Italia. "Tra i temi caldi di quest'anno il più importante è sicuramente il riconoscimento di status di città balneare, che ci permetterebbe di uscire dai parametri attualmente in vigore che stanziano le risorse in base alla popolazione. Jesolo ha 26 mila residenti, ma durante i weekend estivi tra turisti, pendolari e proprietari di seconde e terze case il numero lievita fino ad arrivare a 4-500 mila persone: abbiamo necessità di fornire ai nostri ospiti i servizi di cui sono dotate le città che hanno quel numero di abitanti. Prendiamo ad esempio la Polizia locale: a Jesolo abbiamo circa 50 agenti, ma pur essendo troppo pochi per garantire la sicurezza di mezzo milione di persone non possiamo assumerne di più per via dei parametri legati alla popolazione. Questi tre giorni saranno fondamentali per portare avanti le nostre istanze". È la quarta edizione dell'evento all'insegna dei convegni delle principali spiagge balneari italiane: quest'anno saranno presenti 18 sindaci su 20. "Da Ischia a Taormina, da Alghero a Vieste, passando per la costiera romagnola e le spiagge venete: abbiamo tutta l'Italia rappresentata", ha aggiunto Zoggia

Le spiagge chiedono una promozione unitaria e globale: "Sono sicuro – ha affermato Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento (Venezia), nel cui territorio si trova Bibione - che la politica non potrà disconoscere comuni che insieme rappresentano quasi 70 milioni di presenze turistiche: qualunque politico minimamente intelligente non potrà ignorare la nostra esistenza e la nostra forte e decisa volontà. "Dobbiamo pensare a una promozione di livello mondiale - ha aggiunto - che collochi la nostra area come elemento caratterizzante forte di servizi, qualità, ambiente e offerta, anche grazie agli imprenditori. Anche il privato, a cui la politica fa spesso riferimento, deve essere dalla nostra parte. Quindi lancio un grande appello: dobbiamo rimanere coesi, non possiamo permetterci di disunirci su problematiche che possono essere superate con una visione strategica del nostro futuro". Codognotto è l'ideatore originario del progetto. "Nel 2012 ho chiamato i miei colleghi per chiedere loro di costituire la conferenza dei sindaci della costa veneta - ha ricordato -. La loro lungimiranza ha fatto sì che fosse costituita a livello giuridico venendo votata unanimemente dal Consiglio regionale. Il passo successivo è stato questo G20: mettere insieme le principali località italiane per cercare di ottenere dei risultati collettivi. Ho trovato sensibilità e voglia di fare, di costruire insieme. E dopo un lungo percorso, siamo oggi qui a pensare una legge che possa darci un'identità giuridica”.

In collaborazione con:

Comune di Jesolo