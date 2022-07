Arte e mare, l'estate raddoppia a Valencia

(ANSA) - VALENCIA, 16 LUG - A Valencia l'apertura del padiglione Àgora e l'inaugurazione del CaixaFórum avvicinano cittadini e visitatori al mondo dell'arte, della cultura, della storia e dell'architettura e rendono l'estate della capitale del World Design 2022 ancora più ricca di eventi, feste, manifestazioni e novità. La città, in continuo fermento, si sta trasformando in una vetrina del design e dell'arte; punto di partenza per scoprirla è plaza del Ayuntamiento, che accoglie il padiglione sostenibile e smontabile Àgora, il palcoscenico più tangibile degli eventi previsti fino alla fine dell'anno per celebrare il World Design 2022. E' uno spazio magico che fa entrare nel mondo dell'architettura e del design; realizzato dall'architetto Miguel Arraiz, il padiglione è costruito in MDi, simile alla ceramica, e in legno, lo stesso materiale che viene tradizionalmente usato per le locali fallas, festa patrimonio Unesco dove si bruciano enormi pupazzi allegorici. Durante tutto l'anno nel padiglione si svolgono workshop, mostre, conferenze e incontri.

Un altro punto nevralgico è il CaixaFórum, 8.200 metri quadrati all'interno dell'edificio Àgora nella Città delle Arti e delle Scienze di Calatrava; tra gli eventi più interessanti in programma spiccano la mostra sull'antico Egitto, con statue monumentali e preziosi rilievi di antichi templi provenienti dal British Museum, e quella con le opere della collezione d'arte contemporanea della Fondazione "La Caixa" sul paesaggio come rappresentazione della natura. Merita di essere provata anche #LaNube{IA}, un'esperienza interattiva sulle opportunità e le sfide dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'istruzione.

Ne La Marina il nuovo volto di design è offerto da Ron Arad 720, una costruzione monumentale conosciuta anche come Curtain Call, caratterizzata da un sipario di 8 metri composto da 5.600 aste di silicone sospese su un anello di 18 metri di diametro. E' una mostra immersiva dove ogni giorno fino al 28 agosto verranno proiettate opere di artisti come Javier Mariscal & David Shrigley, SDNA, Mat Collishaw o Greenaway & Greenaway, che fa parte del ricco calendario di attività di Valencia World Design.

I visitatori possono ammirare le opere dall'interno e dall'esterno della struttura composta ad anello; gli spettacoli sono gratuiti e si tengono dalle 21.30 all'una di notte.

Le proposte culturali e gli appuntamenti non finiscono qui: oltre alla Città delle Arti e della Scienza e ai numerosi musei, fino al 31 luglio si può assistere al Festival Jazz con concerti a teatro e in numerosi quartieri della città; si può partecipare ai concerti di Viveros, fino al 24 luglio nella città dell'Arte e ad Alameda, con l'attesa data dei Simple Minds proprio in chiusura. Immancabili gli appuntamenti di flamenco e gli spettacoli di artisti di strada, mentre il 24 luglio si svolgerà la popolare "Batalla de Flores" a piazza di Manises.

Sono previsti eventi e feste anche ne La Marina, avveniristico porto urbano dove passeggiare, e sul lungomare. Qui, lungo la costa sabbiosa le spiagge come il Cabanyal, la Malvarrosa e la Patacona e lidi più selvaggi in periferia, come la Devesa e la Garrofera, è possibile praticare ogni tipo di sport acquatico.

Un must d'estate è incontrarsi in una delle terrazze che riempiono la città e bere una birra, una horchata o la tradizionale "Agua de Valencia", cocktail a base di cava, succo d'arancia, gin e vodka. Tra i locali più frequentati: Àtic-Palau Alameda, Sky Bar, Mercabañal, Nou Racó o Coctelería al Nú.

