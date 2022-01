All'asta a Londra L'empire des lumières di Magritte

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Ritenuto uno dei capolavori più iconici del surrealismo, andrà all'asta il 2 marzo a Londra, stimato da Sotheby's oltre 52 milioni di euro, "L'empire des lumières" di Magritte, dipinto nel 1961 per la sua musa Anne Marie Gillion Crowet, figlia del mecenate Pierre Crowet, che del pittore belga (1898-1967) è stato l'amico di una vita. Esposta in tutti i più importanti musei del mondo, la tela in tutti questi anni era rimasta nella collezione della famiglia Crowet che dal 2009 al 2020 l'ha concessa in prestito al Museo Magritte di Bruxelles. Opera di grandi dimensioni (misura 114 cm per 146 cm) L'empire des lumières fa parte di una serie di 17 tele, tutte con lo stesso soggetto, un paesaggio notturno con una casa, parzialmente oscurata da un albero e illuminata da un lampione, sotto un cielo stranamente soleggiato. Magritte cominciò a lavorare a quest'idea nel 1948 forse ispirato da un verso di André Breton ("Si seulement il faisait du soleil cette nuit" ovvero "Se solo ci fosse del sole questa notte"), tornando poi tante volte sul tema e sempre arricchendo le sue composizioni, un po' come è stato per le notti stellate di Vincent van Gogh e le ninfee di Claude Monet. La serie ebbe comunque subito un grande successo di pubblico e di critica e la prima versione del quadro venne comperata dal banchiere Nelson Rockefeller. Altri esemplari sono conservati nella Collezione Peggy Guggenheim, Venezia, il Museum of Modern Art di New York, The Menil Collection, Houston e il Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Bruxelles. L'attuale record d'asta per un'opera di Magritte è di 26,8 milioni di dollari, ottenuto da Le Principe du Plaisir (1937), ritratto del mecenate surrealista Edward James, da Sotheby's New York nel 2018. Una cifra che forse è stata superata in altre compravendite private. Il dipinto di Crowet è comunque il più grande della serie messo all'asta: il Guggenheim di New York possiede una versione verticale della scena, che misura 195 cm per 131 cm. Sotheby's lo ha mostrato per la prima volta due giorni fa a Los Angeles. Prima di essere messo in vendita a Londra verrà esposto a New York e a Hong Kong. (ANSA).