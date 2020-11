Disneyland resta chiusa fino almeno la fine dell'anno

(ANSA) - NEW YORK, 13 NOV - I parchi a tema in California resteranno chiusi fino ad almeno la fine dell'anno a causa della pandemia da Coronvirus e tra le serrate in corso c'e' anche quella di Disneyland, con ricadute pesanti sugli incassi del colosso dell'entertainment, compensati solo in parte dai ricavati dello streaming. La California e' diventata ieri il secondo stato americano dopo il Texas a superare la soglia del milione di casi di Covid e le regole imposte dal governatore Gavin Newsom impongono di mantenere il lockdown fino a che i contagi non scenderanno sotto uno su centomila nelle contee dove i parchi sono ubicati. L'amministratore delegato di Disney Bob Chapek si e' detto "fortemente deluso" per lo stop alla riapertura durante una telefonata con gli investitori in occasione della presentazione delle ultime trimestrali. Chapek aveva sperato di poter applicare a Disneyland la ricetta che ha portato a riaprire, sia pure a scartamento ridotto, Disney World in Florida. "Speravo che i funzionari statali si sarebbero fidati dei protocolli di sicurezza basati sulla scienza che abbiamo adottato anziche'fissarsi su uno standard arbitrario". In Florida Disney World ha riaperto ammettendo il 25% del massimo dei visitatori e Chapek ha annunciato che conta di chiedere alle autorita' di alzare di un altro 10% il livello delle presenze. A complicare l'obiettivo di fare lo stesso con Disneyland sono pero' le dimensioni del parco, che occupa una frazione della superficie del suo gemello sulla East Coast rendendo piu' difficile applicare le regole di distanziamento sociale al suo interno. Ieri la Disney ha reso noti i risultati del quarto trimestre con un calo dei ricavi del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A tenere in piedi il colosso di Anaheim sono stati i proventi dello streaming, saliti del 28% a 73,7milioni, sopra i 65,5 milioni attesi. (ANSA).