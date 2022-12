Vacanze di Natale in bicicletta

di Ida Bini (ANSA) - PALERMO, 23 DIC - Gli amanti delle due ruote non rinunciano a pedalare anche d'inverno, attrezzati con l'abbigliamento adatto e molti con le fat bike per la neve. Per tutti in questo periodo dell'anno è possibile percorrere strade e percorsi ben segnalati, magari unendo alle escursioni visite culturali e soste golose. Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo, che si terrà l'1 e il 2 aprile a Bologna, suggerisce 5 destinazioni dove il clima è mite e dove è possibile organizzare una vacanza in bicicletta.

Viaggiare in Sicilia è un'esperienza che coinvolge i 5 sensi, e in bici è ancor più suggestivo perché si possono ammirare scorci mozzafiato e godere lentamente della bellezza del territorio.

Un'esperienza unica è la ciclovia dedicata al barocco che attraversa le città e i centri tutelati dall'Unesco come Ragusa, Modica, Scicli, Palazzolo Acreide, Noto e Siracusa. Sono tantissime le soste da fare lungo la costa: da Portopalo di Capopassero si può vedere l'isola delle Correnti e proseguire fino alla Riserva di Vendicari, tra Noto e Pachino, e raggiungere la Riserva Marina del Plemmirio con i suoi splendidi fondali, poco lontano da Siracusa. Una valida alternativa è restare a Palermo dove in due giorni si possono apprezzare le meraviglie architettoniche del centro storico, a partire dalla Cattedrale, monumento simbolo della città, fino alla chiesa della Martorana con i suoi splendidi mosaici. Merita una visita la Cappella Palatina che si trova all'interno del Palazzo dei Normanni, la più antica residenza reale d'Europa, ricca di bellezze e storia. E infine il duomo di Monreale, a pochi chilometri dalla città, al termine di una facile salita che permette di ammirare dall'alto tutta Palermo. Restando nel capoluogo siciliano, vanno esplorati sulle due ruote i vicoli e i mercati iconici, dove provare il celebre cibo di strada come pani câ meusa e arancine.

Sempre in Italia una bella vacanza su due ruote la regala la rete ciclabile dei Trabocchi in Abruzzo. Si costeggia l'Adriatico e si fanno anche brevi escursioni nell'entroterra, con uno sguardo alla Maiella. In particolare, si incrociano fiumi, strade bianche di campagna e le intersezioni con il cammino di san Tommaso. Se si è allenati o appassionati di mountain bike, ci sono numerosi sterrati e itinerari impegnativi che lambiscono mulini ad acqua risalenti al 1400. Tra le mete da mettere in agenda, tornando verso il mare, la Riserva Naturale dell'Acquabella, dove si trova anche il borgo marinaro di Punta dell'Acquabella, un tempo rifugio dei pirati turchi. Info: bikeitalia.it Le condizioni climatiche e le caratteristiche naturali di Gran Canaria, in Spagna, rendono l'isola, definita anche "continente in miniatura", il luogo ideale per pedalare in ogni stagione.

Per godere delle sue bellezze si parte da sud, vicino alle dune di Maspalomas, con i suoi 400 ettari di Parco naturale dove si alternano chilometri di spiagge dorate e baie protette fino a Puerto de Mogán. Lasciata la costa, si attraversa in bici l'entroterra fino a Tejeda, uno dei borghi più belli di Spagna.

Qui paesaggi lunari si alternano a pinete, vigneti d'alta quota e monoliti vulcanici tra cui spicca il Roque Nublo, simbolo di Gran Canaria. Si prosegue verso nord, dove si viaggia tra agriturismi e hotel rurali, siti archeologici e piantagioni di banane e di caffè. Chi invece preferisce rimanere in città, può pedalare nella capitale Las Palmas, un mix di palazzi del '500, quartieri liberty e architettura razionalista. Nel centro storico Vegueta si ammira la splendida cattedrale di Sant'Anna, si visitano la casa-museo di Colombo e il Museo canario e si scoprono numerosi centri dedicati all'arte. Poco fuori dalla città si arriva a Las Canteras, considerata la spiaggia urbana più bella d'Europa, con i suoi 4 chilometri di sabbia dorata e il suo reef naturale. In questo periodo, inoltre, la città ospita il Presepe di Sabbia, manifestazione che richiama ogni anno scultori specializzati da tutto il mondo. Info: gran canaria.com La costa della Turchia che si affaccia sul Mediterraneo è baciata dal sole per 300 giorni all'anno ed è una destinazione perfetta per i ciclisti. Ci sono tanti percorsi per la bici da strada e per le mountain bike, ognuno con diversi gradi di difficoltà e pendenza. Tra gli itinerari spiccano la costa dell'Egeo e la provincia di Muğla, un luogo dove alla splendida natura si uniscono storia e cultura locale. Lungo i mille chilometri della costa si ammirano baie turchesi, monti con lussureggianti pinete e pianure profumate di melograno e agrumi.

Per gli appassionati di storia, invece, si consigliano i 39 chilometri del percorso delle Tombe rupestri, dove osservare da vicino le tombe di Kaunos - circa 150 di cui 15 scolpite come templi nella roccia - che si affacciano sullo stretto di Dalyan.

Per chi ama anche la buona cucina, Izmir è il luogo perfetto dove scoprire alcuni dei migliori piatti della cucina turco-egea. Nella penisola di Çeşme ci sono molti percorsi adatti a tutti dove visitare vigneti e cenare nei ristoranti di Urla e di AlaçatÕ. Interessante è anche la tratta dell'itinerario mediterraneo Eurovelo 8, la ciclovia Efeso-Mimas, un'occasione unica per visitare le città delle antiche civiltà, tra cui Efeso, patrimonio dell'Umanità, che conserva splendidamente i suoi siti archeologici. Ultima tappa è Şirince, villaggio dalle belle case storiche in pietra e rinomato per i suoi vini locali. Info: gocyclingturkiye.com In Dalmazia, regione della Croazia, ci sono 145 piste ciclabili segnalate, 4.500 chilometri che attraversano valli fluviali, pascoli e vigneti. Le riviere di Makarska e Spalato, le isole di Brazza, Lèsina, Lissa e l'entroterra dalmata sono le mete ideali per una vacanza in bicicletta. In particolare ci sono due tratte che meritano di essere scoperte: il primo è il percorso "Game of Thrones", lungo 55 chilometri, che attraversa numerose attrazioni della famosa serie televisiva. Si parte da Spalato Riva e si visitano le cantine di Diocleziano, la fortezza di Klis, il mulino e la cava di Antoničin. Il secondo è il percorso più panoramico della Dalmazia: si parte dal villaggio di Stara Sela lungo una strada che si snoda da Gornja Podstrana attraverso Gornja Duća fino a Omiš e ritorno. Questo circuito offre una vista panoramica mozzafiato sulla parte orientale della riviera di Spalato e su tutte le isole della Dalmazia centrale. Info: dalmatia.hr/it (ANSA).