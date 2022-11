Torna la settimana del baratto

di Ida Bini (ANSA) - ROMA, 14 NOV - Hotel, b&b e borghi diffusi sono pronti per la settimana del baratto, iniziativa del portale bed-and-breakfast.it che riunisce piccoli alberghi, cascine, agriturismo e case vacanza in tutto il territorio italiano. In queste strutture si può soggiornare gratis, scambiando l'ospitalità con beni o servizi: aiutare i gestori a raccogliere le olive, a tagliare la legna, a sistemare un giardino o a fare piccoli lavori domestici o lezioni di musica o pittura, in base alle proprie professionalità. Oppure offrire marmellate, conserve, vecchi libri o dvd. In cambio si potrà ottenere un pernottamento con prima colazione in mezzo alla natura o in borghi tranquilli, per staccare la spina prima dell'inverno. E' un'insolita occasione di condivisione che regala due giorni fuori dalla solita routine e che permette di scoprire angoli poco conosciuti d'Italia, soggiornando in strutture a conduzione familiare. Sul sito settimanadelbaratto.it si può consultare l'elenco delle strutture aderenti all'iniziativa, divise per regione e provincia di appartenenza. Ce ne sono migliaia, distribuite in tutto il territorio: in campagna, al mare, al lago, nei borghi o nelle città d'arte. Ogni agriturismo o pensione, inoltre, ha una propria "lista dei desideri", un elenco di beni o servizi da scambiare con l'ospitalità. Ecco qualche esempio: "Scambio soggiorno in Puglia con dei Lego o 3 foulard in fibra naturale", "Offro pernottamenti a Napoli in cambio di aiuto nell'installazione della videosorveglianza", "Hai libri di pasticceria che non usi più? Barattali con un pernottamento presso il nostro B&B di Pulsano, in Puglia"; "Cerchiamo falegnami o fabbri per realizzare un'opera permanente presso la nostra struttura di Laurino, in provincia di Torino".

C'è anche chi offre l'ospitalità in cambio di musica dal vivo, letture di poesie o performance teatrali.

Per partecipare si selezionano la località e l'alloggio desiderato e si clicca su "Contatta e Baratta" per raggiungere il gestore della struttura. Giunta alla quattordicesima edizione, l'iniziativa prevede anche una versione internazionale, la Barter Week, che coinvolge i bed and breakfast di 64 paesi del mondo, e una versione che dura tutto l'anno con il nuovo sito: barattobb.it per una vera vacanza sostenibile. (ANSA).